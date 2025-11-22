Pablo Hernández, tras la gran victoria en Andorra: "Siempre es bonito verte en las posiciones altas"

El CD Castellón puede dormir esta noche en zona de play-off tras lograr su segunda victoria consecutiva y sumar 10 de los últimos 12 puntos. Uno de los artífices del buen momento es Pablo Hernández, que compareció con gesto satisfecho en la sala de prensa del Estadi d'Encamp. “Han sido tres puntos muy buenos para nosotros y muy merecidos. Hemos hecho un partido muy serio ante un rival que sabíamos que nos iba a exigir mucho. Lo teníamos presente y trabajamos mucho la presión. Ha habido pocas veces que nos hayan roto esas presiones”, valoraba el técnico.

Hace apenas un mes, el cuadro ‘orellut’ atravesaba un momento delicado, castigado por la falta de puntería. Sin embargo, en los dos últimos compromisos ha revertido esa tendencia con ocho goles. “Hay otros partidos que hemos tenido ocasiones como las de hoy y no las hemos aprovechado. Hoy hemos tenido mayor acierto de cara a puerta; aun así, hemos podido hacer algún gol más en los minutos finales”, añadió .

Sobre la sexta plaza que ahora ocupa el Castellón, Hernández recordó la cautela: "Siempre es bonito y bueno verte en esas posiciones. Falta toda la jornada por terminar, veremos como acabamos al final de ella. Lo más importante para nosotros es seguir con la buena dinámica, llevamos 10 de 12 en puntos y eso nos hace escalar posiciones. Nosotros tenemos que ir partido a partido, en esta competición la experiencia nos dice que no podemos pensar más allá del siguiente partido porque las cosas cambian en dos semanas. Hay que ir pasito a pasito".

Alberto, felicitado durante el festejo del 0-2, un auténtico golazo. / LaLiga

Pablo Hernández no escondió su satisfacción con su nuevo doble pivote: "Es el que creo que nos está dando más en estos partidos contra los rivales que nos estamos enfrentando. Intento poner siempre los mejores jugadores para cada rival en concreto. Están haciéndolo muy bien tanto ellos dos, como los jugadores que entran desde el banquillo. Va a haber momentos para todos".

Hernández también resaltó el papel de Alberto tras el espectacular tanto: "Es algo innato de él. En los entrenamientos también le da por hacer algunas jugadas así. Sabemos de su calidad, no solo como defensor que nos da mucho, sino también con balón que es diferencial para nosotros. Contento por él, defensivamente estaba haciendo un gran trabajo y que este gol seguro que le va a venir bien".

Mabil felicita a Pablo Santiago, autor del 0-1. / LaLiga

Sobre la salida de Sienra, que preocupó momentáneamente, el técnico aclaró que no parecía una lesión de gravedad: "Se ha marchado con molestias. Aún no he hablado con el doctor, pero parece que no va a ser mucha cosa", transimitió.

Por último, finalizó agradeciendo a esa incansable marea albiengra que viajó a Andorra para alentar a los suyos: "Es increíble toda la afición que ha venido. Realmente es de admirar, con el frío y el largo viaje, lo que han hecho. Ha parecido que jugábamos en casa. Darle las gracias y lo único que podemos hacer nosotros es sumar de tres y hacer un gran partido", afirmó ogrulloso por el respaldo de más de 1.000 aficionados orelluts presentes.