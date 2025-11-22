La previa | El Castellón B está con las orejas bien tiesas ante la llegada del Torrent
Los albinegros no se fían de un rival que llega dispuesto a dar la sorpresa (12.00 horas)
Toda precaución ante la visita del Torrent es poca. Estamos ante uno de esos partidos donde suele saltar la sorpresa. Así que a ver cómo sale este partido que, como los melones, hasta que no se abren no se sabe cómo es. Y es que este Castellón B va dando pasos de gigante hacia la permanencia en la Segunda Federación. Sumando puntos, empates, triunfos, llegarán las derrotas… pero hay que hacer como las hormigas: acumular puntos para la hora del recuento final. El objetivo son los 45 ó 46 puntos para salvar la categoría. Y este domingo al mediodía habrá otros tres puntos muy importantes ante el Torrent, en Gaetà Huguet (12.00 horas).
Llega un rival que puede llevar al error. Mal clasificado, cambio de entrenador hace un par de semanas y una rémora de solo haber ganado un partido sobre once disputados. Todo eso le hace aún más peligroso, a pesar de que el filial albinegro en casa navega a velocidad de crucero. Nadie le ha ganado, aunque los dos últimos partidos los saldó con empates.
Ausencias destacadas
A todo ello están las importantes bajas. No estarán los lesionados David Sellés, Nico Font y Marcos Montero. Regresará Charbel, tras estar con la selección dominicana, y posiblemente vuelve Toni Gabarri, tras superar sus molestias.
Posible once Castellón B: Sergi Torner; Yeray Izquierdo, David Sellés, Álex Alcira; Adrián Arapio; Josep Díaz, Guillem Terma, Enric Gisbert, Dennis Almiñana; Carlos Segura y Miguelón Ferrer.
