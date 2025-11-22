La previa | El Castellón quiere aprovechar las inercias contra el Andorra

Una capa de nieve recibió ayer al CD Castellón en Andorra, donde este sábado (ya sin precipitaciones pero con temperaturas bajo cero, según las previsiones) se enfrentará al equipo del Principado. Los albinegros, al alza, confían prolongar su dinámica y también la del rival, opuesta. Los locales, que iniciaron la Liga arrasando, están en pleno frenazo.

El plantel de Pablo Hernández ha salido indemne de una sequía goleadora y suma siete puntos de los últimos nueve. Inició la jornada a dos puntos del play-off y con cuatro de margen respecto al descenso. Para la cita de hoy, el preparador castellonense recupera a Cipenga y Camara, una vez cumplidos sus compromisos internacionales.

El primero de ellos, el extremo Cipenga, podría ser la principal novedad en el once. En los dos últimos partidos, el Castellón ha recuperado el plan inicial de los tres zagueros. Es otra de las incógnitas en forma de matiz, porque el estilo del equipo será el de siempre.

Sobre el césped del Nou Estadi de la FAF de Encamp, se cruzarán dos dinámicas opuestas pero dos estilos similares. Tanto Andorra como Castellón quieren ser protagonistas, y la pugna por el balón será una de las claves. También, en consecuencia, el daño que puedan hacer las respectivas presiones en sus rivales. Los dos equipos son tan peligrosos en juego posicional como en las transiciones.

El ánimo, eso sí, está mejor en el bando visitante. El equipo dirigido por Ibai Gómez lleva siete jornadas consecutivas sin ganar y ha sumado tres puntos de los últimos 21 en juego. En poco tiempo, ha pasado de estar en posiciones de la promoción de ascenso a luchar por no entrar en los lugares de descenso que los tiene a tan sólo dos puntos.

Cita con Villahermosa

En sus filas, destaca la presencia de un exjugador del Castellón. El centrocampista Dani Villahermosa está siendo uno de los jugadores más destacados del Andorra. De hecho, es el máximo realizador del equipo con cuatro goles.

Para el partido de hoy, el equipo del Principado recupera a los porteros internacionales Jesús Owono y Antal Yaakobishvili y no podrá contar con el lesionado Martín Merquelanz. El resto, disponible.

- Alineaciones probables: Andorra: 'Yaako'; Carrique, Gael Alonso, 'Bomba', Martí Vilà; Sergio Molina, Dani Villahermosa, Théo Le Normand; Jastin García, Min-su y Manu Nieto. Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Alberto Jiménez, Salva Ruiz; Barri, Gerenabarrena, Mabil, Cipenga, Calatrava y Jakobsen. Árbitro: Germán Cid Camacho (comité de Castilla y León). Campo: Nou Estadi de la FAF de Encamp Hora: 16.15

Un factor a tener cuenta, además, será el meteorológico. Para el día de hoy no se esperan precipitaciones, pero el estado del terreno de juego puede verse afectado por las bajas temperaturas. El encuentro iniciará con cielo despejado, pero se jugará bajo cero y la sensación térmica a la hora del partido oscila entre los -4 y los -6 grados.

Albinegros en las gradas

De esta manera, el calor lo pondrá la afición albinegra, que agotó las 200 entradas disponibles en la zona reservada para los visitantes y siguió adquiriendo billetes en zonas adyacentes antes de que el acceso fuera limitado. A falta de cifra oficial, se estima que alrededor de 800 albinegros verán el partido en directo, desafiando los precedentes: solo una victoria del Castellón en las seis visitas anteriores, en 1997.