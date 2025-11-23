El Andorra-Castellón, en seis claves

Un solvente ejercicio colectivo permitió al Castellón cantar victoria en Andorra y ganarse el derecho a mirar hacia los puestos nobles de la clasificación. El 1-3 de los orelluts, con goles de Pablo Santiago, Alberto y Jakobsen, refuerza el trabajo del plantel de Pablo Hernández, ratificado dos semanas atrás como entrenador jefe del primer equipo.

1- Al equipo que no marcaba se le caen los goles

El fútbol custodia varios misterios, pero pocos tan indescifrables como las rachas goleadoras. El Castellón atravesó una llamativa sequía realizadora que le costó un capazo de puntos y la eliminación en Copa. Ese mismo equipo, en cambio, ha marcado ocho goles en los últimos dos partidos. Hizo cinco en el triunfo al filial de la Real Sociedad en el SkyFi Castalia y tres en la victoria en Andorra.

2- Jugadores recuperados

Pablo Hernández ha tenido la habilidad para recuperar a jugadores que empezaron la temporada por debajo de su nivel. El caso más llamativo es el de Mabil. El internacional australiano acabó el pasado curso ofreciendo un gran rendimiento, pero en el inicio del presente su bajón fue llamativo. Con paciencia, el entrenador esperó el momento adecuado para la rehabilitación y Mabil ha devuelto esa confianza con creces.

En Andorra no marcó Mabil, pero sí lo hizo Pablo Santiago. El vasco, uno de los futbolistas revelación de Primera RFEF en la pasada campaña, se exhibió en Andorra. Anotó el 0-1 y participó en los otros dos goles, completando una actuación que debe fortalecer su confianza. También ha crecido en las últimas semanas otro joven vasco. Gerenabarrena se está confirmando como pareja idónea de Diego Barri en el centro del campo.

3- La meritocracia de Pablo

Pablo Hernández llevaba varios partidos sin poder contar con Cipenga, que en el inicio del curso fue el principal argumento ofensivo de los albinegros. El extremo viajó hasta Andorra, pero como apenas había podido entrenar por el viaje de vuelta, tras sus compromisos internacionales, no jugó un solo minuto. Tampoco lo hizo el otro internacional, el delantero Camara.

4- La profundidad de la plantilla

Este aspecto conecta con el siguiente. La profundidad de la plantilla permite al staff dosificar esfuerzos y atender a los estados de forma. Con las lesiones aparcadas, entrar en la convocatoria del Castellón está cada vez más caro. Por ejemplo, el italiano De Nipoti, que provocó un penalti en el último encuentro en casa, se quedó fuera de la lista en Andorra. Tampoco entraron otros como Markanich y Serpeta.

5- Aparición de Matthys

Juegues como juegues, en el fútbol siempre hay un halo de incertidumbre. El Andorra-Castellón podría haber tenido un desenlace diferente si el equipo local hubiera acertado en una clara ocasión del comienzo del segundo tiempo. El portero del Castellón, el belga Matthys, negó el empate de Lautaro en el minuto 47 y casi de inmediato los albinegros sentenciaron. Este tipo de apariciones son fundamentales en un deporte de momentos y en una categoría tan igualada, y deben aprovecharlas, como hicieron, los albinegros.

6- Más de mil orelluts en Andorra

En Andorra, además, pesó un factor extra: la afición albinegra. Más de mil seguidores del Castellón, según las estimaciones del propio club, se desplazaron hasta Andorra para animar al equipo en vivo y en directo. La plantilla lo agradeció por partida doble: primero con esfuerzo sobre el terreno de juego y después celebrando el triunfo de manera conjunta.