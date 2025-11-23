CD Castellón | Diego Barri: "Sabíamos que era un momento para dar un golpe encima de la mesa y lo hemos dado"

Diego Barri fue uno de los protagonistas en la victoria del Castellón en Andorra. El mediocentro salmantino se ha afianzado en la medular albinegra y sigue mejorando su rendimiento, partido a partido.

Esta fue su valoración del encuentro.

Las frases de Diego Barri

"Parecía que estábamos en casa, porque lo de la afición ha sido una pasada. Es una gran victoria, estamos súper contentos del trabajo del equipo y nada, a seguir así y sacando puntos, que es lo que queremos".

"Es una victoria importantísima. Sabíamos que era un momento clave para nosotros, de dar un golpe encima de la mesa, nos lo hemos planteado así el partido y lo hemos hecho. Creo que el trabajo del equipo ha sido muy bueno en todos los sentidos. Venimos en una dinámica muy positiva y ahora, pues, el trabajo está en no bajar ni un pelo, al revés, subir más todavía para poder continuar con esta dinámica".

La dupla con Gerenabarrena

"Nos compenetramos muy bien, la verdad. Es un chico súper trabajador, súper dispuesto a aprender, que te escucha todo lo que le dices, que también se comunica mucho. Y creo que es muy fácil jugar a su lado, te hace las cosas muy fáciles porque no deja de trabajar en los 90 minutos, el tiempo que esté en el campo, y bueno, pues para mí es un lujo tenerle ahí de pareja".

"(La presencia de la afición) Es una motivación enorme. Lo estábamos hablando ahora en el vestuario, que ha sido una pasada lo de la gente, que a lo mejor en esos momentos que estábamos, nos costaba un poco más o estábamos más cansados, ellos nos han levantado y nos han ayudado a darle la vuelta y a sacarlo adelante. Sobre todo, súper contentos de haber podido celebrarlo con ellos, esta victoria y un partido completo que hayan podido verlo, porque se lo merecían".

El domingo, contra Las Palmas en el SkyFi Castalia (21.00 horas)

"Pues vamos a ir a por ellos. Porque creo que tenemos capacidad más que de sobra para ganar ante cualquier rival. Sabemos que, obviamente, va a ser un partido muy difícil contra uno de los mejores equipos de la categoría. Pero bueno, creo que el equipo tiene capacidad para plantar cara. Además, ayudados por nuestra gente, vamos a ir a por los tres puntos desde el inicio, como venimos haciendo".

El frío de Andorra

"Bueno, esto para mí era el día a día de León, ¿no? Así que a mí no me ha sorprendido mucho (llegó al Castellón procedente de la Cultural Leonesa). Pero es verdad que se notaba, que lo hemos hablado en el calentamiento, que había que calentar bien, que apretar desde el minuto uno para que no nos sorprendiera eso, que con el frío a veces cuesta un poco entrar en el partido. Pero creo que el equipo lo ha solventado perfectamente y ha hecho gala de muchísimo carácter para superar estas condiciones adversas".