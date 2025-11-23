Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La crónica: El Castellón B se atraganta con un sólido Torrent en Gaetà Huguet (0-2)

Dos goles de Raúl Caballero en la primera parte fueron letales para los valencianos

El delantero Raúl Caballero (Torrent) encara la portería albinegra ante la mirada de Yeray.

El delantero Raúl Caballero (Torrent) encara la portería albinegra ante la mirada de Yeray. / Juan Francisco Roca

Castellón

A la sexta fue la vencida y el CD Castellón encajó la primera derrota tomo local después de cinco grandes encuentros que saldó con tres triunfos y dos empates. Llegó el Torrent con nuevo entrenador (Toni Seligrat) y encarriló bien el partido en la primera parte en dos contras y con buena definición del joven ariete Raúl Caballero, futbolista que llevó en jaque a toda la defensa del filial.

El joven mediocentro Adrián Arapio pelea un balón en el centro del campo.

El joven mediocentro Adrián Arapio pelea un balón en el centro del campo. / Juan Francisco Roca

Los torrentinos bajaron de la nube a la escuadra de la capital de la Plana en una primera parte de dominio castellonense y de contras mortíferas de los valencianos. Protestaron los de casa el 0-1 en el minuto 11 por supuesto fuera de juego de Raúl Caballero. El gol subió al marcador. Luego Manu Viana y el propio Caballero. El larguero escupió el remate de un defensa visitante en propia portería, el minuto 32, y antes del descanso otra contra derivó en el 0-2. Doblete de Raúl Caballero para llegar al descanso.

Segunda parte

En el arranque, doble cambio en el filial. Se quedaron en el banquillo Willmann y Yeray e ingresaron al campo Daniel Zareck (juvenil) y Charbel. El 0-3 no llegó de milagro en el minuto 51, pero el 1-2 parecía una misión imposible porque el Torrent estaba muy bien plantado en el terreno de juego. Miguelón y Segura lo intentaron sin éxito.

Con un querer y no poder, fueron pasando los minutos para el Castellón B, pero en esta ocasión no obró el milagro de los últimos minutos y finalmente los de la Plana acabaron claudicando ante un sólido Torrent.

Álex Alcira y Yeray Izquierdo frenan al bioleador del partido, Raúl Caballero.

Álex Alcira y Yeray Izquierdo frenan al bioleador del partido, Raúl Caballero. / Juan Francisco Roca

El próximo encuentro que disputará el filial del CD Castellón B será el próximo domingo, día 30, en tierras gerundense. En concreto en el campo del Olot, a las 17.00 horas.

Ficha técnica:

-0- Castellón B: Juanki; Wilmann (Charbel, min. 46), Yeray (Zaeck, min. 46), Alcira; Segura, Arapio (Gabarri, min. 55), Enric Gisbert, Isi Angulo (Dennis, min. 55), Josep Díaz; Goñi (Terma, min. 68) y Miguelón.

-2- Torrent: Aitor Arias; Sibille, Diego Martínez, Armando, Ivi; Fer Cano (Richard, min. 89), Adri Pérez; Hugo Esteban (Mejía, min. 72), Adri Lois, Viana; Raúl Caballero (Jesús, min. 78).

Goles: 0-1. Min. 11: Caballero. 0-2. Min. 41: Caballero.

Árbitro: Xavier Alins Rodríguez (Barcelona). Amonestó a los locales Segura y Arapio; y a los visitantes Sibille y Fer Cano.

Campo: Gaetà Huguet.

Entrada: 700 espectadores.

TEMAS

