La crónica: El Castellón B se atraganta con un sólido Torrent en Gaetà Huguet (0-2)
Dos goles de Raúl Caballero en la primera parte fueron letales para los valencianos
A la sexta fue la vencida y el CD Castellón encajó la primera derrota tomo local después de cinco grandes encuentros que saldó con tres triunfos y dos empates. Llegó el Torrent con nuevo entrenador (Toni Seligrat) y encarriló bien el partido en la primera parte en dos contras y con buena definición del joven ariete Raúl Caballero, futbolista que llevó en jaque a toda la defensa del filial.
Los torrentinos bajaron de la nube a la escuadra de la capital de la Plana en una primera parte de dominio castellonense y de contras mortíferas de los valencianos. Protestaron los de casa el 0-1 en el minuto 11 por supuesto fuera de juego de Raúl Caballero. El gol subió al marcador. Luego Manu Viana y el propio Caballero. El larguero escupió el remate de un defensa visitante en propia portería, el minuto 32, y antes del descanso otra contra derivó en el 0-2. Doblete de Raúl Caballero para llegar al descanso.
Segunda parte
En el arranque, doble cambio en el filial. Se quedaron en el banquillo Willmann y Yeray e ingresaron al campo Daniel Zareck (juvenil) y Charbel. El 0-3 no llegó de milagro en el minuto 51, pero el 1-2 parecía una misión imposible porque el Torrent estaba muy bien plantado en el terreno de juego. Miguelón y Segura lo intentaron sin éxito.
Con un querer y no poder, fueron pasando los minutos para el Castellón B, pero en esta ocasión no obró el milagro de los últimos minutos y finalmente los de la Plana acabaron claudicando ante un sólido Torrent.
El próximo encuentro que disputará el filial del CD Castellón B será el próximo domingo, día 30, en tierras gerundense. En concreto en el campo del Olot, a las 17.00 horas.
Ficha técnica:
-0- Castellón B: Juanki; Wilmann (Charbel, min. 46), Yeray (Zaeck, min. 46), Alcira; Segura, Arapio (Gabarri, min. 55), Enric Gisbert, Isi Angulo (Dennis, min. 55), Josep Díaz; Goñi (Terma, min. 68) y Miguelón.
-2- Torrent: Aitor Arias; Sibille, Diego Martínez, Armando, Ivi; Fer Cano (Richard, min. 89), Adri Pérez; Hugo Esteban (Mejía, min. 72), Adri Lois, Viana; Raúl Caballero (Jesús, min. 78).
Goles: 0-1. Min. 11: Caballero. 0-2. Min. 41: Caballero.
Árbitro: Xavier Alins Rodríguez (Barcelona). Amonestó a los locales Segura y Arapio; y a los visitantes Sibille y Fer Cano.
Campo: Gaetà Huguet.
Entrada: 700 espectadores.
