El gol es cosa de todos en el Castellón

Ningún equipo de Segunda División reparte tanto el gol como el CD Castellón. En el conjunto albinegro, de un tiempo a esta parte, el gol es cosa de todos. En las primeras 15 jornadas, 13 jugadores han marcado al menos un gol.

Los últimos en sumarse al listado fueron, con sus goles en Andorra, Pablo Santiago y Alberto Jiménez. Se unen a Cala (cuatro tantos), Jakobsen, Cipenga y Camara (tres), Suero (dos) y Diego Barri, Mabil, Marco Doué, Sienra, Mamah y Douglas Aurélio (uno).

El dato crece en interés al compararlo con anteriores temporadas y con el resto de equipos de la categoría. Al Castellón le sigue el Granada con 11 goleadores y después asoman, con 10, el Deportivo, el Almería, el Racing de Santander, el Huesca y el Eibar.

Una seña de identidad

En el caso del Castellón, el apunte va más allá de la anécdota. En este aspecto, hay un antes y un después desde la llegada al club del presidente Haralabos Voulgaris, lo que evidencia que el reparto de goles es una consecuencia del estilo de juego del equipo, y de la forma de afrontar las cuestiones de ataque.

Así, en las últimas dos temporadas, hasta 18 jugadores del Castellón marcaron al menos un gol en el campeonato de Liga. En la 2024/25 en Segunda División y en la 2023/24 en Primera RFEF. En la campaña anterior, en la primera de Voulgaris, considerada de transición, el número de futbolistas que dejaron firma goleadora ya se elevó hasta los 15.

Por contra, y por acotar la búsqueda, en las cuatro temporadas previas al aterrizaje de Bob Voulgaris en el SkyFi Castalia, el gol estuvo mucho menos repartido. El Castellón metía menos goles y atacaba de una forma diferente.

En dos de esas cuatro temporadas anteriores, ya fuera en Segunda B, en Primera RFEF o en Segunda División, 13 jugadores del Castellón marcaron al menos un gol en Liga. En las otras dos, una de ellas la campaña previa a la era Voulgaris, el número fue menor: 12.

Con 27 jornadas por delante, varios futbolistas ofensivos sin marcar y un mercado de invierno asomando en el horizonte, cabe esperar que la cifra de goleadores albinegros siga creciendo. El pase extra, la llegada desde segunda línea y la profundidad de la plantilla continuarán convirtiendo el gol en un asunto colectivo.