¡El Castellón, en puestos de 'play-off' de ascenso!

Desde que Pablo Hernández asumió el mando del CD Castellón hace dos meses, el equipo ha experimentado un giro notable. En 10 jornadas en LaLiga Hypermotion, los albinegros han firmado 20 puntos, un ritmo que dobla el del inicio del curso. Hasta alzanzar la zona noble de la clasificación.

Seis victorias, dos empates y solo dos derrotas avalan el impulso de un grupo que con Johan Plat apenas había sumado dos puntos en cinco partidos.

Ibai Gómez y Pablo Hernández, en el Andorra-Castellón del sábado en Encamp. / LALIGA HYPERMOTION

La única nota amarga llegó en la Copa del Rey, donde el Castellón cayó eliminado ante el Atlético Antoniano (1-0) en su debut.

Semana de puesta al día de la clasificación El Valladolid sucumbió por la mínima en su visita a la Real Sociedad B en Anoeta, con lo que deja escapar sus opciones de regresar a los puestos de privilegio. Decidió el tanto del lateral izquierdo Jon Balda, en el minuto 22 (1-0). Además, esta semana se pone al día la clasificación. Este miércoles, desde las 19.00 horas, se disputa la segunda parte del Ceuta-Almería, suspendido en el descanso en su momento por la muerte de un espectador local con 1-1.

¿Desde cuándo?

El Castellón coserva la sexta posición alcanzado el sábado por la tarde después de su victoria por 1-3 en el Nou Estadi d'Encamp. El resto de resultados de la 15ª jornada le han acompañado.

Hacía 13 meses que los albinegros no ocupaban un lugar entre los seis primeros, desde el 1-2 al Real Zaragoza en la capital de Aragón, en el 24 de octubre del 2024, gracias a los goles de Alberto Jiménez e Israel Suero.