Castellón: Las tres víctimas de Pablo Hernández

LaLiga Hypermotion, una vez más, se supera a sí misma. Disputadas 15 jornadas, ya ha habido hasta ocho relevos en los banquillos (nueve en realidad, porque el Zaragoza ya va por el tercer preparador de esta campaña), a una media que es superior, incluso, a un técnico destituido cada 15 días.

De seguir este ritmo infernal, podría dispararse hasta los alrededor de 25 al final del curso.

El CD Castellón tiene mucha responsabilidad de ello. No solamente porque es uno de los equipos que tomó esta drástica pero habitual medida, siendo, además, el que este ejercicio activó la guillotina. Pablo Hernández tomo el testigo de Johan Plat horas después de la quinta fecha, después del 3-3 con el Ceuta en el SkyFi Castalia.

Curiosamente, el canterano y brillante futbolista ya se ha cobrado hasta tres víctimas de colegas. Otros tantos entrenadores despachados al poco de perder frente a los orelluts. Primero fue Raúl Llona (Cultural Leonesa) tras la sexta jornada, en el primer triunfo de este ejercicio de los albinegros. Dos semanas después, le tocaba el turno a un viejo conocido de la afición del Castellón como Asier Garitano, después de que el Sporting de Gijón regresara de vacío. Y el domingo, a últimísima hora, Ibai Gómez, sentenciado desde la víspera, cuando el Andorra fue claramente superado, más allá incluso de los tantos de Pablo Santiago, Alberto Jiménez y Adam Jakobsen.

El resultado, también en común

Además, estos tres entrenadores comparten otra circunstancia: acabaron despedidos tras perder por 1-3 o 3-1 con los albinegros.

Los atacantes ‘orelluts’ Mabil y Jakobsen felicitan al extremo Pablo Santiago, que abrió el marcador en Andorra con su primer gol oficial con la elástica albinegra. / Marc Guidotti / CD Castellón

Curiosamente, hay otro equipo con este increíble récord. Se trata de la Cultural Leonesa, verdugo de Emilio Larraz (hizo de puente entre Gabi Fernández y Rubén Sellés en el Zaragoza), Fran Justo (Mirandés) y, la semana pasada, poniendo fin a la etapa del nulense Sergio Pellicer en el Málaga. Cuco Ziganda es el responsable.

Desde luego, el Castellón, además de ser el primero en cambiar de inquilino en su banquillo, es el que más lo ha exprimido. Veinte puntos de 30 posibles, un 66,7%, con una proyección, de haber completado una temporada entera, de rozar los 85.

¡En peligro!

Veremos, porque el termómetro sigue muy caliente. Paco López (Leganés), Pacheta (Granada) y Gaizka Garitano (Cádiz) están en situaciones comprometidas.