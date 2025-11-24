Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut: El CD Castellón vuelve de Andorra como equipo de ‘play-off’

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El CD Castellón vuelve de Andorra como equipo de ‘play-off’ / Mediterráneo

José Luis Gual

Castelló

En Conexión Orellut analizamos el gran momento de juego y resultados del CD Castellón tras la victoria en Andorra, un triunfo que devuelve al equipo a posiciones de ‘play-off’. Además, comparamos los números en Segunda de Dick Schreuder y Pablo Hernández para entender la evolución del conjunto albinegro en la categoría.

Escúchalo en Spotify

El programa cuenta con las aportaciones de José Luis Gual, Emilio Isierte, Yan Grivel, Pablo Casado, David Jorques y Jordi Viñals, en una mesa que desgrana sensaciones, tendencias y lo que puede esperar la afición de este tramo de la temporada.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

