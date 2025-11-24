Conexión Orellut: El CD Castellón vuelve de Andorra como equipo de ‘play-off’

En Conexión Orellut analizamos el gran momento de juego y resultados del CD Castellón tras la victoria en Andorra, un triunfo que devuelve al equipo a posiciones de ‘play-off’. Además, comparamos los números en Segunda de Dick Schreuder y Pablo Hernández para entender la evolución del conjunto albinegro en la categoría.

El programa cuenta con las aportaciones de José Luis Gual, Emilio Isierte, Yan Grivel, Pablo Casado, David Jorques y Jordi Viñals, en una mesa que desgrana sensaciones, tendencias y lo que puede esperar la afición de este tramo de la temporada.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

