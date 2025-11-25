El Castellón se permite soñar: ¿hasta dónde? Entra y vota por sus aspiraciones
Los albinegros, ya en play-off, ya mejoran en puntuación al del pasado ejercicio, por vez primera vez en el curso: 22 puntos por los 21 de hace un año
El Castellón se permite soñar. Los 20 puntos en las 10 jornadas con Pablo Hernández le han distanciado del descenso (cinco puntos de margen), a la vez que le permiten terminar la 15ª jornada, ya superado el primer tercio del campeonato, cerrando la zona de play-off de ascenso, gracias al traspié del Valladolid, anoche, en su visita al filial de la Real Sociedad (1-0).
Los albinegros, en puestos de peligro en cuatro de las primeras cinco jornadas, han ido escalando hasta dar ese salto de cuatro posición como consecuencia del 1-3 en Andorra y al resto de marcadores.
Los albinegros no formaban parte de la zona privilegiada de la categoría desde la 12ª jornada del pasado ejercicio, cuando eran quinto a raíz de su victoria, el 26 de octubre del 2024, en Zaragoza (1-2).
Es este, además, un Castellón que supera, por vez primera, en puntuación al Castellón del regreso al fútbol profesional. Ahora son 22 puntos, por los 21 a la conclusión de la 15ª jornada.
Horario en Cádiz, el último partido del 2025
LaLiga ya ha hecho oficial cuándo el Castellón visitará el Nuevo Mirandilla, en lo que será la despedida de los orelluts a este 2025: el domingo 21 de diciembre, a las nueve de la noche, en la 19ª jornada (antepenúltima de la primera vuelta), por LaLiga TV Hypermotion.
Doble examen
Con todo, ahora afronta un doble examen. El domingo en el SkyFi Castalia contra Las Palmas (21.00 horas) y siete días después en el Estadio Abanca-Riazor (18.30 horas).
Canarios y coruñeses, a día de hoy, comparten el liderato, siendo dos de los tres equipos con 29 puntos (el otro es el Racing de Santander). Porque la media docena de victorias de los albinegros, las ha conseguido frente a rivales clasificados, ahora mismo, del 10º puesto hacia abajo.
Sería dar otro paso para que el Castellón lograra más credenciales a la hora de ser considerado algo más que un simple aspirante a una permanencia sin sobresaltos.
A mitad de camino
En todo caso, ganar el próximo domingo, para pasar la hoja del calendario y amanecer el diciembre, tendría un componente altamente simbólico. Significaría ponerse con 25 puntos: es decir, la mitad del camino recorrido hacia la permanencia, antes de cumplir el cuarto mes de competición y con medio año también por delante.
Entra y vota
Como aficionado del CD Castellón, ¿cuál es el objetivo en lo que resta de campaña?
