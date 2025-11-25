Novedades con la colección de cromos del CD Castellón

La colección más esperada por los albinegros ya está aquí. La editorial Panini ha confirmado este martes el lanzamiento oficial del álbum y los sobres de cromos correspondientes a la temporada 2025/26 en Segunda División. Se encuentra a la venta en los puntos habituales.

En una nota explicativa, Panini concreta algunos detalles sobre la colección que incluye, obviamente, al CD Castellón. Se trata de la segunda edición del álbum de la Liga Hypermotion, mejorada tras el éxito del curso pasado.

El álbum de Panini. / Panini

Según explica Panini, es "una colección única de una competición única, que combina su espíritu más clásico con un aire renovado gracias a nuevas series especiales que aportan frescura y dinamismo".

Así, junto a los cromos habituales, "llegan las grandes novedades de la temporada: HYPER ICONOS, HYPER WORLD SERIES e HYPER SHOW, tres series inéditas que amplían la experiencia del coleccionista y destacan a los protagonistas del campeonato de forma única".

Además, "a estas incorporaciones se suman categorías ya consolidadas como HYPER ENERGY, para que los aficionados de la apasionante ‘Liga Hypertensión’ puedan completar una colección poderosa y vibrante".

Por último, como "uno de los grandes tesoros de esta segunda edición, brilla de nuevo con luz propia 11 PREMIUM, una serie muy valorada por los coleccionistas gracias a su diseño exclusivo y su enorme atractivo para completar la colección".

Atentos a los kioskos de Castellón.