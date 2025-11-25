El TAS le da un 'fichaje' de invierno al CD Castellón

El CD Castellón está siendo esta temporada una de las víctimas del llamado Virus FIFA. Como la Segunda División no se detiene en las fechas internacionales, el entrenador Pablo Hernández no ha podido contar con varios jugadores en algunos partidos. Son los casos de Ousmane Camara y Brian Cipenga, convocados en las últimas fechas, con un impacto que podría ser mayor con la próxima edición de la Copa de África.

Pero este martes el Castellón ha conocido que no perderá a uno de ellos. Según ha informado la federación de Guinea, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha confirmado la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y no ha dado la razón a Guinea, que denunció una irregularidad en el partido clasificatorio contra Tanzania que, en caso de haber conseguido el ok, habría supuesto la clasificación de Guinea para la Copa de África.

Ousmane Camara pugna por un balón aéreo en el Castellón-Valladolid. / ERIK PRADAS

De esta manera, Ousmane Camara, que había sido citado en las últimas convocatorias de Guinea, evita una larga ausencia. El torneo africano se disputará en Marruecos entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, por lo que afecta a varias jornadas de Liga. Por ejemplo, el Castellón jugará el lunes 15 en el SkyFi Castalia contra el Mirandés y el domingo 21 de diciembre en Cádiz.

En enero, en fechas por determinar, tiene hasta tres partidos en fechas que coinciden con la Copa de África: Huesca, Granada y Leganés (en los tres primeros fines de semana del año).

El caso Cipenga

Son todos ellos partidos que podría perderse Brian Cipenga: cinco o seis encuentros, dependiendo del día que deba presentarse en la concentración y de lo que avance el combinado del Congo en el torneo. El extremo de la RD del Congo, que aún tiene opciones de jugar también el Mundial del próximo verano, se está consolidando en la selección de su país, que sí está clasificada para la Copa de África.

Según las fuentes consultadas, la normativa FIFA obliga a liberar a los jugadores unos 14 días antes del inicio de una competición continental, aunque en la última cita se pactó una mayor flexibilidad y algunos jugadores se incorporaron más tarde para jugar algún partido más con sus clubs. De hecho, la CAF y las asociaciones europeas están negociando la fecha exacta de liberación.