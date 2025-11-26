Alberto no tiene dudas: «Estoy en mi mejor momento desde que llegué al Castellón»

Recién cumplidos los 33 años, a Alberto Jiménez no se le ocurrió otra cosa que esperar unos días para regalarse, y de paso a todo el albinegrismo, un golazo (es uno de los candidatos al mejor de la jornada, según la elección de la propia LaLiga Hypermotion). Con el partido todavía abierto, firmó una obra de arte, agitando en la coctelera la anticipación, la rapidez, la calidad y la pausa para el 0-2 del CD Castellón ante el FC Andorra.

La jugada (o jugadón)

«Hay que defender hacia adelante cuando se puede», comenzó a relatar la acción. «Después del saque de banda del Andorra le apreté al delantero y se la robé, se la di a Pablo [Santiago], él me la devolvió y después que ya me he ido del central ya no podía pasarla...», ahondó. «A veces no lo piensas y sale...», definió, simplemente, la belleza del momento en Encamp. «Contento con el gol, pero más por el rendimiento del equipo, por estar unidos...», subrayó.

Quizás eso le lleva a la siguiente conclusión: «Estoy en mi mejor momento desde que llegue al Castellón». «Lo he demostrado cada partido, aunque la Segunda División es [una categoría] muy complicada, con jugadores rápidos y de calidad», observó. «Más ahora como está el fútbol, con tanto dato sobre lo físico», matizó. «Hay que estar preparado porque, si no, no llegas», comenta en torno a su puesta a punto. «Repito: estoy contento con el equipo, por lo que estamos consiguiendo», recalcó.

La intersección

El Castellón llega a una especie de cruce de caminos. Habiendo conseguido las seis victorias de su casillero ante rivales del segundo vagón de la clasificación, ahora afronta dos consecutivos frente a rivales mejor clasificados que él mismo (que es sexto). Primero, Las Palmas, el domingo en el SkyFi Castalia; siete días después, el Deportivo en el Abanca Riazor.

«No hay que pensar en que son dos finales: no hay que tomarlo así, porque lo que vas a ganar son tres puntos solamente», expuso Alberto. «Hay que mantener la calma y los pies en el suelo, porque estamos todavía cerca del descenso», comparó ante de hablar de la escuadra grancanaria: «Es un rival llamado al ascenso, que vienen en una buena dinámica y al que le gusta jugar». «Nosotros debemos hacer nuestro juego; y, con nuestra gente, que es el número 12, a plantarle cara», recalcó.

Galería | Todos disponibles para el Castellón-Las Palmas / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

El aviso

«Estamos bien, en una dinámica muy buena, aunque hay muchos momentos de los partidos que hay que saber controlar y si no se puede jugar, no se juega», manifestó. «Es un equipo con gente joven y tiene que aprenderlo», advirtió. «Los veteranos se lo decimos a los jóvenes que, por el momento del partido o el minuto, hay que saber jugar», reiteró, tras haber ganado en «estabilidad» defensiva tras el «cambio de chip».