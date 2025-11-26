¿Qué bajas tiene el Castellón para recibir a Las Palmas?
Los albinegros trabajan en el SkyFi Castalia, escenario, el domingo, del atractivo encuentro
El CD Castellón ha trabajado en la mañana de este miércoles, 26 de noviembre del 2025, a caballo entre la Ciudad Deportiva Globeenergy y el Estadio SkyFi Castalia, escenario, el próximo domingo a las 21.00 horas, del atractivo duelo frente a Las Palmas.
Pablo Hernández, por segunda jornada consecutiva, apunta a no tener bajas, después de un encuentro en el que, por abundancia, se dejó en casa a Sergio Sanchís Serpeta, Nick Markanich y Tommaso De Nipoti. No participaron en la victoria por 1-3 en casa del FC Andorra.
Uno del Amateur
Por ello, el preparador albinegro redujo la presencia de efectivos del filial al lateral derecho Charbel González, ya internacional por la República Dominicana. Distendido ambiente en la sesión, prueba de la racha: 20 puntos de los últimos 30, con el actual inquilino en el banquillo.
Precedentes
Hay que recordar que el conjunto grancanario ha sido, tradicionalmente, un rival favorable para los intereses albinegros, cuando ha visitado la capital de la Plana.
No en vano, nunca ha ganado como visitante en la competición liguera, ni en Primera ni en Segunda División. Solamente lo hizo una vez, en la temporada 2019/2020, en la Copa del Rey.
Además, el Castellón logró contra la UD Las Palmas un título. Fue la Copa de la Liga de Segunda, en 1984. El equipo orellut, entrenado por Antonio Torres, venció en la ida de la final en Castalia por 3-1 (1-1 en el antiguo Estadio Insular).
