Castellón se vuelva con el proyecto “LALIGA VS: ¿en qué consiste esta iniciativa?

El Ayuntamiento de Castellón ha estado presente este miércoles, en Madrid, en la reunión anual de las ciudades miembro del proyecto “LALIGA VS”, una iniciativa impulsada por LaLiga junto con clubes e instituciones estratégicas con el objetivo de combatir el odio y cualquier forma de discriminación dentro y fuera del fútbol. Castellón revalida así, un año más, su adhesión a esta red de trabajo que defiende los valores del respeto, la convivencia y la tolerancia en el deporte.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha asistido en representación del consistorio a esta sesión de coordinación celebrada en la sede de LaLiga, donde se han actualizado protocolos y líneas de actuación para prevenir comportamientos violentos, discriminatorios u ofensivos en los estadios de Primera y Segunda División. “LALIGA VS” apuesta por aprovechar el poder del fútbol como herramienta de cohesión social, sensibilización y educación en valores.

Compromiso firme de Castellón con un deporte libre de odio

La concejala de deportes ha puesto en valor la presencia activa de Castellón en esta plataforma: “No queremos que exista la discriminación ni la violencia en las instalaciones deportivas de nuestra ciudad, por eso, junto con LaLiga, colaboramos en la erradicación de conductas racistas o xenófobas, homófobas o las que promueven el odio y el acoso escolar”, ha remarcado. Además, ha subrayado que Castellón continúa avanzando como capital del deporte: “Ser una auténtica ‘Capital del Deporte’ incluye también un compromiso con la erradicación de todo tipo de violencia, apostando por un deporte libre de violencia y odio, para avanzar en un modelo deportivo basado en el respeto, la convivencia, la tolerancia y la seguridad para todos los aficionados y profesionales”.

Castellón, como ciudad adherida al proyecto, se suma a la condena de cualquier forma de discriminación y odio, tanto en el ámbito deportivo como en el conjunto de la sociedad.

Una colaboración consolidada con LaLiga

La participación del Ayuntamiento en esta reunión se suma a una línea de trabajo estable con LaLiga. En 2024, la alcaldesa y la concejala de Deportes ya mantuvieron un encuentro en el consistorio con representantes de la entidad para conocer en profundidad el proyecto “LALIGA VS”. Así, a inicios de 2025, la edil Maica Hurtado acudió a la sede de LaLiga para participar en una jornada de trabajo centrada en compartir reflexiones y propuestas para combatir el discurso de odio y la violencia en el deporte, reforzando así el papel protagonista de Castellón en esta plataforma nacional.