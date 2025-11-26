Precedentes Castellón-Las Palmas | Color albinegro y ¡un título!

El domingo a las 21.00 horas, el CD Castellón y la UD Las Palmas medirán fuerzas en el SkyFi Castalia. El conjunto canario ha sido históricamente un rival favorable para los intereses albinegros, cuando ha visitado la capital de la Plana. No en vano, nunca ha ganado como visitante en Liga, ni en Primera ni en Segunda. Solo lo hizo una vez, en la temporada 2019/20, en la Copa del Rey.

Además, el Castellón logró contra la UD Las Palmas un título. Fue la Copa de la Liga de Segunda, en 1984. El equipo orellut, entrenado por Antonio Torres, venció en la ida de la final en Castalia por 3-1. Los goles de los locales, que jugaron buena parte del encuentro con 10 por la expulsión de Viña, fueron obra de Javi Valls, Alcañiz y Pedro López.

Aquel día, el Castellón formó con Silvestre González, Ibeas, Carrillo, Javi Valls, Verdú, Lafita, Javi Beltrán, Pedro López, Mestre, Viña y Alcañiz. Desde el banquillo salió Manchado.

En la vuelta, los albinegros empataron con gol de Lafita (1-1) y levantaron la Copa. Al parecer, el trofeo nadie sabe dónde está.

En Primera y Segunda División

En Primera y en Segunda, Las Palmas ha visitado Castellón un total de 14 ocasiones y nunca ha ganado como visitante. En Primera, el balance es de una victoria albinegra y dos empates. En Segunda, de seis victorias de los 'orelluts' y cinco tablas.

La primera y la última visita fueron en Segunda. La primera data de la temporada 1953/54. La última la recordará la mayoría de los albinegros. Ocurrió en la temporada 2020/21, marcada por las restricciones de la pandemia de la covid. El Castellón goleó a un rival que se quedó con diez jugadores (4-0, doblete de Rubén Díez y tantos de Marc Mateu y Jorge Fernández).

El Castellón, dirigido por Juan Carlos Garrido, terminó descendiendo. Aquel día contra Las Palmas, el once titular lo formaron Óscar Whalley, Moyano, Iago Indias, Carlos Delgado, Víctor García, Bodiger, Señé, Marc Mateu, Rubén Díez, Jorge Fernández y César Díaz. En la segunda parte salieron cinco relevos: Zlatanovic, Gus Ledes, Gálvez, Arturo y Carles Salvador.

La única derrota albinegra, en la Copa del Rey

En Copa del Rey, el Castellón ha recibido a Las Palmas dos veces, con una victoria y una derrota. La última visita canaria es precisamente esa derrota. En la temporada 2019/20, Las Palmas, que jugaba en una categoría superior, venció por 0-2. Aquel equipo de Óscar Cano lograría el ascenso a Segunda meses después.

El domingo, con los dos equipos situados en zona de play-off de ascenso a Primera División, se escribirá un nuevo capítulo de esta historia.