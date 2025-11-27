Castellón: Las Palmas llegará al SkyFi Castalia al ritmo de Amatucci... y Eros Ramazzotti

La UD Las Palmas llegará, el domingo a las 21.00 horas al Estadio SkyFi Castalia, como colíder, compartiendo el liderato con el Deportivo y el Racing de Santander, ambos con mejor golaveraje que los canarios (todos con 29 puntos). El conjunto dirigido por Luis García suma ocho jornadas sin perder, ha sumado el pleno de puntos en sus últimos tres encuentros y es el único que no ha perdido a domicilio. Un nombre propio: Lorenzo Amatucci, candidato al premio al mejor futbolista de LaLiga Hypermotion en el último mes, en noviembre.

El bambino que pincha Eros Ramazzotti en la playlist del vestuario de la UD. Y jugó con gripe ante el Albacete Balompié. Bajo el armazón de acero de la legión de los récords, hay un timonero bajito (1,72 metros) y silencioso del que todo el mundo habla. Lorenzo Amatucci (Arezzo, Italia, 21 años) es un bailarín. Con sus 14 titularidades en 15jornadas (1.237 minutos), lleva el control del galeón (con el permiso de Enzo Loiodice y Kirian Rodríguez).

El perfil

Director de orquesta con ocho disparos y 33 faltas cometidas, brinda sentido a la partitura de Luis García Fernández. Su fichaje, cesión por parte de la Fiorentina, no fue mediático. El internacional sub-21 con Italia llegó de puntillas, el pasado 20 de julio, para darle la razón al director deportivo Luis Helguera Bujía. Es el tercer jugador más utilizado en la cita doméstica tras los intocables Dinko Horkas y Sergio Barcia, que han disputado la totalidad de los 1.350 minutos.

El mérito de Amatucci, que solo se perdió el pulso ante el Burgos en El Plantío por el virus FIFA el 7 de septiembre, reside en su capacidad para entender el juego. Brinda la pausa o el grado de celeridad preciso cuando la ocasión lo pide. Es el Roque Mesa de la Toscana.

Toque y más toque

Es el segundo en pases en el plantel amarillo (con 684) tras Barcia (1.012). El valor de mercado del italiano es de 3,5 millones pero la UD no tiene una opción de retención. Es la Fiorentina la que decidirá el futuro de este mimbre que causa furor en la categoría por su destreza.

En la pasada temporada 2024/2025, bajó a la Serie C con la Salernitana (lo que sería la Primera RFEF). Una lección en el barro. «Es tremendamente tímido, no es la alegría de la caseta pero su implicación te impresiona. Hace grupo y es muy querido. Ya se siente como un grancanario más», apostillan desde el búnquer de Barranco Seco.

Gabriel Utiel

Amatucci ha hecho olvidar a Dário Essugo. El centrocampista luso, que jugó cedido en la UD la pasada temporada por el Sporting de Lisboa, disputó 27 duelos con Luis Carrión y Diego Martínez. Gracias a su paso por Gran Canaria, el Chelsea lo fichó por 22 millones de euros, que fueron a las arcas del club lisboeta.

El pasado viernes, a pesar de las décimas de fiebre, disputó los 90 minutos en el 2-1 al Albacete Balompié y Kirian Rodríguez se quedó sin protagonismo. Los gestos y recuperaciones del italiano fueron ovacionadas por el Gran Canaria, que está enamorado del bambino de Eros Ramazzotti.

Galería | Todos disponibles para el Castellón-Las Palmas / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

7.172 pases

Con el guarismo de mayor posesión de Segunda División (56,8 %), Las Palmas es el menos batido con nueve tantos encajados en los 1.350 minutos de competición (un tanto cada 150’). La formación de Luis García encaja 0,6 dianas por pulso, lo que le convierte en la mejor retaguardia del fútbol profesional (Villarreal y Atlético de Madrid son los menos batidos de Primera con 11 dianas).

Los amarillos son los reyes del pase con 7.172 y encadenan ocho jornadas sin perder (59 días). Van seis porterías a cero y Luis García luce el segundo mejor dato de puntos en este siglo en Segunda, solo superado por el exentrenador albinegro Paco Herrera que tenía 30 en 15 jornadas.

Se dispara la cotización de un equipo con Ale García seguido por el Villarreal de Marcelino, Sergi Cardona y Moleiro.

Además, Pejiño y Mika Mármol finalizan su contrato en junio. Al término de este curso, Amatuzzi regresa a Italia. El club grancanario cuenta con una opción de compra, pero la Fiorentina puede ejecutar un último movimiento para quedarse con la propiedad del pivote de moda.