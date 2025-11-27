El reto pendiente que el CD Castellón puede conseguir este domingo
Los albinegros están acumulando registros positivos desde la llegada de Pablo Hernández
El próximo partido propone otro desafío: ganar por vez primera este año a un equipo de la zona alta
En la temporada del CD Castellón existe un antes y un después desde la llegada de Pablo Hernández al banquillo del primer equipo. El preparador castellonense ha logrado 20 puntos en las 10 jornadas que ha dirigido al conjunto orellut, que de su mano ha pasado de la zona baja a instalarse en puestos de promoción de ascenso. Poco a poco, Pablo ha ido conquistando retos: solidez defensiva, acierto goleador, rendimiento... Este domingo puede conseguir uno que tiene pendiente.
En lo que va de curso, el Castellón no ha ganado a ninguno de los equipos que actualmente están en zona de play-off. Tampoco a ninguno de los 10 primeros. Puede conseguirlo el domingo en el SkyFi Castalia contra la UD Las Palmas (21.00 horas). Los canarios son terceros en la tabla.
Las victorias
El Castellón ha logrado seis triunfos, todos ellos con Pablo Hernández en el banquillo. A domicilio se ha impuesto a la Cultural y Deportiva Leonesa, al Leganés y al Andorra. Como local, los orelluts vencieron al Sporting, al Málaga y al filial de la Real Sociedad. El mejor clasificado de todos ellos es la Cultural, 11ª en la clasificación.
Por contra, el Castellón no ha podido ganar a ninguno de los equipos de arriba, hasta la fecha. Ahora puede cambiar ese registro. Si no lo consigue este domingo contra Las Palmas (3º), lo puede intentar de nuevo el siguiente fin de semana en la visita al Deportivo (1º).
Ya ha jugado contra el Racing (2º), Almería (4º) y Burgos (5º). El mejor resultado lo consiguió contra este último, un empate en El Plantío. Tampoco ganó a Córdoba (7º), Ceuta (9º) y Valladolid (10º). Cerrará el año natural visitando al Cádiz (8º).
El reto de Las Palmas
La sobresaliente dinámica de las últimas semanas (el Castellón ha sumado 10 puntos de los últimos 12 en liza) vivirá un examen de alta exigencia este domingo. No en vano, Las Palmas, además de candidato al ascenso, es el equipo menos goleado de la categoría (apenas ha encajado nueve tantos) y el único que permanece invicto a domicilio. El equipo de Luis García ha ganado en los desplazamientos a Córdoba, Leganés y Valladolid, y ha cosechado empates en Burgos, Granada, Huesca y Gijón. Llega al SkyFi Castalia lanzado: tres victorias consecutivas y ocho jornadas sin derrotas, no pierde desde septiembre.
