Conexión Orellut: Las Palmas, un test para medir las ambiciones de un CD Castellón en crecimiento

En el nuevo episodio ponemos el foco en el próximo compromiso del CD Castellón ante la UD Las Palmas, un rival que aspira al ascenso y que exigirá al equipo albinegro en uno de los duelos más interesantes de la jornada. Analizamos el momento de forma del conjunto de Pablo Hernández, las claves tácticas del enfrentamiento y los factores que pueden marcar el partido. Además, Conrado Marín repasa el histórico título de Copa de la Liga logrado ante el conjunto canario en los años ochenta.

El programa cuenta con las aportaciones de José Luis Gual, Luis Pastor, Manu Irún, Conrado Marín y Miguel Alayrach, junto a una sección musical extra de Vicente Llácer, que nos trae una nueva recomendación de un grupo de culto que visitará próximamente la Comunitat Valenciana.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.