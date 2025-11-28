Informe | ¿En qué países ha vendido camisetas el CD Castellón?

Una vez instalado en el deporte profesional, el CD Castellón afronta el propósito fundamental del fútbol contemporáneo: abrazar la modernidad sin perder la tradición y ampliar su influencia en el mundo sin descuidar lo local. En ese sentido, el club albinegro ha experimentado un cambio de paradigma desde la llegada del presidente y propietario Bob Voulgaris. La mentalidad internacional se refleja en aspectos como la plantilla o los patrocinadores.

También se aprecia, en los últimos tiempos, en las ventas de prendas oficiales. Poco a poco, el mercado del club no para de crecer. Según los datos facilitados por la entidad albinegra, en lo que va de temporada el Castellón ha venido camisetas en 15 países. Un registro impensable hace muy pocos años.

El listado de países lo encabeza, obviamente, España. En cuanto a las ventas internacionales, el número de envíos lo lidera Estados Unidos. Le siguen varios países europeos, por este orden: Alemania, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Francia, Italia y Austria. Después aparece otro país americano, Colombia. La lista la completan Suiza, México, Suecia, Luxemburgo y Bélgica.

Variedad de opciones

El Castellón, como es sabido, cambió de marca de ropa esta temporada, firmando un contrato de larga duración con la compañía italiana Erreà, que ha dado un impulso considerable a las opciones textiles. Este curso, el Castellón tiene cuatro camisetas oficiales (una de ellas, por vez primera, pensada originalmente para el femenino), así como camisetas específicas de calentamiento, de paseo, de entrenamiento...

Quizá la prenda que más debate generó en su presentación fue la camiseta de los naranjos, granate y blanca. Enfocada al público particular del coleccionismo de fútbol, fue desde las primeras semanas un éxito de ventas a nivel internacional. En proporción, según los datos que facilitó el club en verano, fue la camiseta que más pedidos internacionales registró.

Los sponsors, también

Esta aspiración internacional del club convive con el refuerzo de la marca a nivel autóctono. Es algo que puede observar también en los principales patrocinadores. El naming del estadio recae en una compañía internacional (SkyFi, Estados Unidos) y el de la ciudad deportiva en una de la provincia (Globeenergy, con sede en Onda).

En cuanto a los sponsors de la camiseta oficial para esta campaña, LayerZero (internacional) y Repcar (local) representan una combinación similar en ese sentido.

Las camisetas oficiales del CD Castellón para la temporada 2025/26. / CD Castellón

Con estos mimbres, el objetivo del club orellut pasa por seguir ampliando los mercados sin perder de vista la apuesta diferencial por lo propio. Es un espíritu que empapa cada departamento del club. También, por supuesto, la parcela deportiva. Por un lado, con la inversión en la cantera con la ciudad deportiva en Borriol y, por otro, con la amplitud de miras en el mercado de fichajes. En lo que va de temporada, ya han jugado con el Castellón partido oficial 16 futbolistas extranjeros.