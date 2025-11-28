El CD Castellón, el equipo más perjudicado por el VAR

Los albinegros lo podían intuir, pero ahora el análisis lo confirma. Según Archivo VAR, portal especializado en arbitraje, el CD Castellón es el equipo más perjudicado por el VAR en toda la categoría.

En concreto, el Castellón ya ha sufrido tres errores del VAR en apenas 15 jornadas de Liga. El portal se centra en su análisis en el partido en el SkyFi Castalia con el Albacete, donde los errores fueron determinantes. "El Castellón se corona, hasta la jornada 15 de LaLiga Hypermotion, como el equipo con el que el VAR ha cometido más errores", indican.

"El equipo blanquinegro suma 3 errores, siendo uno de ellos clave en el desarrollo del encuentro", añaden. "Dicha acción se produjo en el Castellón–Albacete, en el que De Ena Wolf realizó uno de los peores arbitrajes de la temporada, dejando de ver un claro penalti de Meléndez sobre Lucas y expulsando, en los últimos minutos del encuentro, a Alberto e Higinio por dos «agresiones» que no daban para nada", finalizan.

Cabe recordar que el Castellón perdió aquel partido por la mínima (0-1). Poco después, sufrió otro arbitraje polémico en el partido contra el Málaga. En aquella ocasión los albinegros ganaron al remontar con dos goles en el tiempo añadido, pero el penalti que adelantó al Málaga no queda en el olvido. El propio CTA reconoció después que el VAR no debería haber intervenido.

El resto de equipos

Además de otras jugadas polémicas, como el penalti a Cala no señalado en Burgos, Archivo VAR cifra en 3 los errores del VAR contra el Castellón, más que cualquier otro equipo. Le siguen Ceuta, Burgos, Cultural Leonesa y Albacete, con dos.

A pesar de estas equivocaciones, el equipo orellut ha remontado posiciones en la tabla desde la llegada al banquillo de Pablo Hernández y se encuentra en puestos de play-off. Cabe preguntarse dónde estaría, sin ellas, actualmente el Castellón.