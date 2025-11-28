Las frases de Pablo Hernández en la previa del Castellón-Las Palmas

El CD Castellón, que inicia la jornada en puestos de play-off, recibe este domingo a las 21.00 horas en el SkyFi Castalia a otro equipo ubicado en la zona de privilegio. Las Palmas, uno de los mayores candidatos al ascenso, y equipo más en forma de la categoría (no pierde desde septiembre) exigirá lo mejor de los albinegros.

El rival, lanzado

"Viene en una dinámica muy positiva. Fuera de casa no ha perdido aún. Ha rentabilizado mucho los goles fuera de casa. Es un equipo muy serio, con jugadores de mucha calidad, viene de descender de Primera y en sus objetivos estará volver. Es un rival complicado, pero nosotros también llegamos en una dinámica positiva y la debemos aprovechar e imponer nuestro estilo, con nuestra gente. Venimos con confianza y creemos que podemos sumar tres puntos".

El valor de una victoria

"Es un buen examen para nosotros, para demostrar que podemos competir contra cualquiera. Hasta ahora hemos competido todos los partidos muy bien. Hasta ahora lo hemos demostrado. Las Palmas es una buena piedra de toque y demostrar que esta dinámica no es casualidad, sino que viene a raíz de un buen trabajo".

El duelo por la posesión

"En algunos aspectos son parecidos (al Andorra), de intentar atraer la presión del rival para después atacar. Hemos demostrado que estamos preparados ese tipo de partidos. Nos gusta tener el balón, sobre todo cerca de la portería rival. Habrá momentos, como en Andorra, que no tendremos el balón y tenemos que estar preparados para defender bien. No vamos a renunciar a nuestro estilo".

Cipenga, disponible

"Cipenga vino de un viaje largo, solo entrenó un día. Vino con pequeñas molestias y decidimos que no tuviera minutos en Andorra. El partido también se puso de una manera que nos lo permitió. Ya está al 100% y es una gran opción para nosotros. Antes del parón venía haciendo buenos partidos y es un jugador muy importante".

Brian Cipenga encara a un rival en un partido del Castellón en el SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

El encaje de Cipenga con defensa de tres

"Jugamos con cuatro en Andorra, en defensa, aunque con balón estuvimos con tres. Cipenga es muy desequilibrante, con espacios más. Donde ha demostrado más eficacia es abierto, sobre todo en la banda izquierda, pero lo hemos hecho jugar en la derecha y también podría hacerlo por dentro. No creo que haya problema en adaptarlo ni al sistema ni al estilo".

Pensar en el play-off

"Solo pienso en Las Palmas. Es un momento importante de la temporada. Antes del parón, más allá de la posición, es importante hacer buenos partidos y seguir con las sensaciones que tenemos. No podemos pensar que si estamos en play-off... porque está todo tan apretado que no creo que sea lo más idóneo ahora pensar en la posición, sino pensar en ganar el próximo partido. Luego en el parón (de Navidad) veremos dónde estamos y en lo que podemos luchar".

Ganar a un rival de la zona alta

"Es verdad que con los que están arriba no hemos conseguido ganar, pero contra el Burgos y el Almería hicimos buenos partidos y tuvimos nuestras opciones, pero no acertamos cara a puerta. Ahora vienen dos test importantes, pero en nuestra cabeza solo está Las Palmas. Sabiendo la dificultad, confiamos en nuestras opciones".

Ocho goles en dos partidos

"Al final es la efectividad. Si ves las ocasiones de otros partidos que no marcamos, contra Eibar o Burgos, fueron acciones dentro del área que no tuvimos acierto. Ahora hemos tenido más. Marcar en los primeros minutos siempre facilita y abre los partidos y hace que el equipo coja confianza y tome mejores decisiones en el ultimo tercio, que es el punto de mejora que teníamos y lo hemos hecho mejor, excepto en el último tramo del partido en Andorra que pudimos marcar algún gol más. Sabíamos que las ocasiones las generábamos y no estaban entrando. Ahora hay que tratar de dar continuidad al acierto".

El factor Castalia

"Jugar en casa para nosotros es un plus, un extra. Igual que en Andorra el otro día, que es de agradecer. Domingo a las nueve quizá no es la mejor hora, pero seguro que habrá una gran entrada, la gente vendrá ilusionada, predispuesta a ayudar y tenemos que dejarnos la piel devolviendo ese cariño, hacer un buen partido y que nos acerque a ganar. Todo es más fácil así".