¡Alerta en el SkyFi Castalia!: el Castellón-Las Palmas, para otro árbitro 'bajo sospecha'

En medio de una temporada en la que el CD Castellón, con razón, se ha sentido perjudicado a menudo por los arbitrajes, recibe a la UD Las Palmas con las orjeas tiesas por la designación arbitral para el partido de este domingo, 30 de noviembre del 2025, a las 21.00 horas, en el Estadio SkyFi Castalia, de la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion.

Los albinegros ya lo afirmaban desde hace semanas, pero esta misma semana un análisis externo lo confirma. Según Archivo VAR, portal especializado en el estudio del arbitraje y las intervenciones tecnológicas, el CD Castellón es, hasta la fecha, el equipo más perjudicado por el VAR en toda la categoría de plata. El informe, publicado tras la jornada 15ª de Segunda División, sitúa al conjunto primero dirigido por Johan Plat y desde hace 10 encuentros por Pablo Hernández en el centro del debate, después de contabilizar tres errores graves del videoarbitraje en apenas 15 jornadas de campeonato.

El mayor escándalo

El análisis pone el foco especialmente en el encuentro disputado en el SkyFi Castalia frente al Albacete, un partido marcado por decisiones polémicas que, según el portal, tuvieron un impacto directo en el resultado. “El Castellón se corona, hasta la jornada 15 de LaLiga Hypermotion, como el equipo con el que el VAR ha cometido más errores”, concluye Archivo VAR en su evaluación, refrendando la sensación de injusticia que desde el entorno albinegro se venía manifestando en las últimas semanas.

Con esta valoración sobre la mesa, el Castellón se convierte en protagonista involuntario de un debate creciente sobre el funcionamiento del VAR en la categoría, mientras la afición espera que el criterio tecnológico deje de ser un obstáculo y vuelva a ejercer el papel para el que fue implantado: el de garantizar justicia en el terreno de juego.

Dos apercibidos de sanción El defensa central Salva Ruiz y el centrocampista Ronaldo Pompeu suman cuatro amarillas y están apercibidos de suspensión. Se perderán la visita al Estadio Abanca-Riazor, el próximo domingo a las 18.30 horas, si son amonestados frente a Las Palmas.

El resumen

Las estadísticas situán a Jon Ander González Esteban, trencilla de 40 años natural de la localidad vizcaína de Barakaldo, como de esos árbitros malditos para el albinegrismo.

Son siete precedentes y un único triunfo, que fue el de la pasada temporada en Nuevo Pepico Amat frente al Eldense (2-3). El resto fueron tres empates y tres derrotas (pincha aquí para ver el resumen).

A la UD Las Palmas le dirigió 11 veces, con cuatro victorias, cuatro derrotas y tres igualadas.

Esta vez, estará auxilidado en el VAR por el asturiano Pablo González Fuertes.

Tres precedentes para inquietarse

Hace ahora cinco años, en la anterior etapa del Castellón en Segunda División, pitó un CD Castellón-AD Alcorcón, que concluyó 0-2. Los albinegros fueron castigados con dos penaltis advertidos por el VAR muchos segundos después de las acciones (unas manos de Rafa Gálvez y un pisotón de Gus Ledes a Sergio Arribas) que significaron una derrota. También el el SkyFi Castalia, el 25 de enero del 2025, dirigió el 1-2 contra el Córdoba CF, derrota que le costó el cargo a Dick Schreuder, con los andaluces remontando en el descuento después de que el empate de Álex Sala hubiese llegado en un penalti protestado por todos (el propio técnico neerlandés el primero). Esta temporada también impartió justicia en el duelo entre albinegros y califales, solo que esta vez a domicilio... y el Córdoba volvió a ganar por 2-1, de nuevo en un encuentro en el que había empezando mandando los albinegros. Entonces, el perjudicado fue Plat, expulsado al filo del descanso con una incomprensible tarjeta roja.