Partido "intenso", rival "valiente" y "gran" ambiente: las claves del entrenador de Las Palmas antes del duelo con el CD Castellón

La UD Las Palmas, que no ha perdido un solo partido a domicilio en todo el campeonato, examina este domingo la buena dinámica del CD Castellón de Pablo Hernández. El entrenador del equipo insular, Luis García, ha analizado en rueda de prensa el partidazo del SkyFi Castalia.

Así, Luis García, prevé un partido "intenso" ante un rival "valiente", ingredientes que pueden deparar un encuentro "atractivo para el espectador". A juicio del entrenador de Las Palmas, el Castellón es especialmente peligroso en su campo, donde se ve arropado por el "gran ambiente" que se genera en un escenario donde el conjunto grancanario nunca ha ganado en competición liguera, una estadística a la que, asegura, no presta atención.

La solidez a domicilio

El entrenador de la UD Las Palmas ha hecho especial énfasis en que se debe valorar la trayectoria de su equipo, especialmente fuera de casa, donde sigue sin conocer la derrota, y recalca: "No hay que darle normalidad a algo que tiene mucho mérito, pero el fútbol es infinito y hay que seguir mejorando porque nadie va a esperar por nadie, los rivales se adaptan y tienes que encontrar nuevas forma de sorprender".

"No miramos a nadie, tenemos que seguir nuestro camino porque desviar la mirada a los demás no nos va a aportar nada", es el mensaje más repetido durante la temporada por Luis García, a quien no le obsesiona romper ese triple empate que mantiene con Deportivo de La Coruña y Racing de Santander en lo más alto de la clasificación de Segunda División.

Luis García se congratula de que a esta se la compare con la de Xavi García Pimienta, que logró el ascenso a Primera División, "un entrenador de gran nivel, ojalá pueda parecerme en algo a él", pero cree que hay diferencias entre aquel equipo y el actual, especialmente en la "forma de atacar", debido principalmente a que los futbolistas "tienen otro perfil".

En cualquier caso, y antes de medir fuerzas con los orelluts, Lugis García destaca que su equipo ha jugado desde el principio de la temporada a lo que propuso cuando llegó, pero siempre con la ambición de "mejorar en los aspectos defensivo y ofensivo".

El estado de Kirian

Por otra parte, el técnico ovetense ha restado trascendencia al hecho de que Kirian Rodríguez no dispusiera de minutos en el último partido en casa ante el Albacete (2-1), y valora su mejoría en el aspecto físico, en la que está dando "pasos adelante", por lo que está "cada vez más cerca de alcanzar su máximo nivel".