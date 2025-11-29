Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La previa | El Castellón B quiere ser el primer equipo en ganar en el campo Municipal de Olot

El filial albinegro recupera a Nico Font, pero pierde a Marcos Montero tras recaer en su lesión

Miguelón Ferrer y Álex Alcira, dos pesos pesados de este CD Castellón B.

Miguelón Ferrer y Álex Alcira, dos pesos pesados de este CD Castellón B. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Castellón

Tras saborear la hiel de la primera derrota como local, el CD Castellón B afronta este domingo (17.00 horas), en el Municipal de Olot, un nuevo compromiso donde se intentará arrancar los tres puntos. El equipo de Carles Salvador e Ian Molina rinde visita a una UE Olot que no conoce la derrota ante su afición: tres triunfos y tres empates.

Dennis Almiñana, extremo valenciano del Castellón B que podría ser titular este domingo.

Dennis Almiñana, extremo valenciano del Castellón B que podría ser titular este domingo. / Juan Francisco Roca

Solo tres puntos se paran a castellonenses de gerundenses en la clasificación. Tres puntos por arriba para los albinegros que, lejos de su campo, fueron capaces de ganar en las dos últimas salidas a Lleida y Porreres. Hoy tocará lidiar contra un rival con una buena media de edad y con gente muy experimentada para esta categoría.

Novedades

Para esta cita el Castellón B no podrá contar con futbolistas muy importantes como es el caso de David Sellés, Jorge Domingo y Marcos Montero, lesionados. Este último parecía recuperado, pero el miércoles sufrió un contratiempo que le privará de jugar unos cuantos partidos. La novedad será el regreso de Nico Font tras su lesión.

Noticias relacionadas y más

Guillem Terma podría ser titular en el partido que le enfrentará al equipo de su pueblo: Olot.

Guillem Terma podría ser titular en el partido que le enfrentará al equipo de su pueblo: Olot. / Juan Francisco Roca

Posible once Castellón B: Sergi Torner; Willmann, Charbel. Yeray, Álex Alcira; Adrián Arapio, Toni Gabarri; Carlos Segura, Guillem Terma, Dennis Almiñana; y Miguelón Ferrer.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents