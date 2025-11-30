La crónica | El Castellón no encuentra el camino del gol y pierde en su visita al Municipal de Olot (2-0)

Encajó la segunda derrota consecutiva el Castellón B en su visita al Municipal de Olot, donde cimentó la derrota en la primera parte con un gol al cuarto de hora y otro en la prolongación. No ofreció su mejor cara el equipo de la capital de la Plana, pero jugar jugó y tuvo sus ocasiones de gol que no supo aprovechar. Valga con decir que el portero alcorino Sergi Torner al final fue el mejor de los castellonenses.

Miguelón Ferrer presiona a un futbolista del Olot en el partido de este domingo. / Pau González-UE Olot

El filial dejó muchos espacios por todas partes y los locales anotaron en su segunda llegada a portería. En el minuto 15 Arumi la centro para que Sergi Enrí empujara el balón al fondo de las mallas. La respuesta fue un lanzamiento de Carlos Segura (min. 19) que atajó el portero local. A partir del gol, los albinegros cogieron el control del partido: posesión, manejo y llegada al área rival. Los minutos iban pasando, los albinegros seguían insistiendo en busca de la igualada, pero el descanso se les echó encima.

Segunda parte

En el segundo tiempo más de lo mismo. Mucho tocar el balón el Castellón B, pero sin morder en los metros finales. Miguelón Ferrer, en tiempo que estuvo en el terreno de juego, dispuso de tres ocasiones para marcar. También tuvo algún acercamiento el Olot, como la ocasión de Brañé en el minuto 70 que obligó a Sergi Torner a emplearse a fondo. El arquero alcorino estuvo genial durante los 90 minutos.

Álex Alcira persigue a un futbolista del Olot en el partido de este domingo. / Pau González-UE Olot

El próximo compromiso del filial del Castellón será el próximo sábado, día 7, contra el Barbastro en las instalaciones Gaetà Huguet, a partir de las 16.00 horas.

Ficha técnica:

-2- Olot: Pol Ballester; Matteo, Uri Ayala, Costa, Arumi; Albert López (Gonpi, min. 78), Paul López (Pedro, min. 66), Martín Soler, Andreu Guiu (Puigbert, min. 60); Rubén Enri (Brañé, min. 66) y Marc Mas.

-0- Castellón B: Sergi Torner; Yeray (Zareck, min. 60), Charbel, Alcira; Willmann (Josep, min. 46), Terma, Gabarri, Gisbert (Nico Font, min. 73), Dennis (Isi Angulo, min. 60); Carlos Segura y Fran Santamaría (Miguelón, min. 60).

Goles: 1-0. Min. 15: Sergi Enri. 2-0. Min. 44: Marc Mas.

Árbitro: Íber Almárcegui Bozal (Zaragoza). Amonestó a los locales Maffeo, Martí Soler y Pedro; y al visitante Dennis.

Campo: Municipal de Olot.

Entrada: 700 espectadores.