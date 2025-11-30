Directo Castellón-Las Palmas: duelo de play-off en el SkyFi Castalia

El CD Castellón busca dar un golpe sobre la mesa, esta noche a las 21:00 horas, en el SkyFi Castalia frente a la UD Las Palmas y sumar una nueva victoria, la tercera consecutiva, que le permita volver a dormir una jornada más en los puestos de play-off. Delante tendrá a un duro rival, uno de los llamados al ascenso, y que lleva sin perder desde el pasado 27 de septiembre, encadenando cinco triunfos y tres empates.

Para el partido, Pablo Hernández tiene disponibles a todos sus efectivos y, como ocurrió en Andorra el pasado fin de semana, tendrá que descartar a tres de sus futbolistas.

Suena el himno del Castellón y saltan los futbolistas al césped del templo albinegro. Desde el Fondo 1922 se despliega un tifo con el lema: 'Inmortal'.

Las Reinas de las fiestas de Castelló, Clara Sanz y Ana Colón, con sus respectivas cortes, las concejalas de fiestas y deportes, el presidente junta de fiestas y miembros de la junta han tenido la oportunidad de fotografiarse en el exterior del SkyFi Castalia. Las Reinas de las Fiestas estuvieron presentes en el SkyFi Castalia / KMY ROS

Se marchan los jugadores del Castellón a vestuarios para escuchar las últimas indicaciones de Pablo Hernández. Esto está a punto de comenzar.

Saltan los futbolistas del Castellón a calentar al césped del SkyFi Castalia a falta de menos de media hora para que comience a rodar el esférico en este escenario.

¿Es el CD Castellón el equipo más perjudicado por el VAR? Según Archivo VAR, el club albinegro es el equipo que más dagnificado sale de las intervenciones de la sala VOR.

Derrota del Castellón B en Olot. El conjunto albinegro no ha podido reponerse de la anterior derrota el pasado fin de semana frente al Torrent en Gaetà Huguet y ha caído en su visita a Olot por 2-0, después de recibir dos tantos en el primer tiempo del encuentro.

Salta Romain Matthys al terreno de juego para realizar los ejercicios de calentamiento. El meta visitante llevaba unos minutos sobre el césped.

Así han llegado los futbolistas albinegros al SkyFi Castalia con Isra Suero, Mamah y Bryan Cipenga a la cabeza.