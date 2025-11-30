Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo Castellón-Las Palmas: duelo de play-off en el SkyFi Castalia

El conjunto de Pablo Hernández busca sumar su tercera victoria consecutiva y dar un golpe sobre la mesa

Los suplentes del CD Castellón, durante el calentamiento

Los suplentes del CD Castellón, durante el calentamiento / KMY ROS

Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

El CD Castellón busca dar un golpe sobre la mesa, esta noche a las 21:00 horas, en el SkyFi Castalia frente a la UD Las Palmas y sumar una nueva victoria, la tercera consecutiva, que le permita volver a dormir una jornada más en los puestos de play-off. Delante tendrá a un duro rival, uno de los llamados al ascenso, y que lleva sin perder desde el pasado 27 de septiembre, encadenando cinco triunfos y tres empates.

Para el partido, Pablo Hernández tiene disponibles a todos sus efectivos y, como ocurrió en Andorra el pasado fin de semana, tendrá que descartar a tres de sus futbolistas.

Noticias relacionadas y más

Sigue el minuto a minuto del encuentro en Mediterráneo.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents