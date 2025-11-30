Pablo Hernández, después del triunfo ante Las Palmas: "Podemos ganar a cualquiera"

Pablo Hernández, técnico del CD Castellón, se mostró “muy contento” tras un encuentro en el que su equipo no solo mereció la victoria, sino que logró imponer su plan especialmente en una primera parte dominada con claridad y en la cual pudieron marcharse con ventaja. El entrenador destacó la intensidad mantenida durante todo el partido ante un rival de la calidad de Las Palmas —que llegaba sin haber perdido fuera de casa—, subrayando el excelente trabajo defensivo y la aportación decisiva de los jugadores de refresco. “Hemos demostrado que estamos capacitados para competir contra cualquiera”, apuntó, satisfecho con las sensaciones más allá del resultado y poniendo el foco ya en el próximo reto ante el líder, sin mirar más allá: “Pensar ahora en play-off sería un error”.

Valoración del partido

“Muy contento por el partido que han hecho los chicos. Hemos merecido la victoria, sobre todo en la primera parte hemos sido muy superiores, hemos tenido dos ocasiones claras para hacer gol. Al descanso hemos hablado que no podíamos bajar la intensidad contra un equipo de la calidad de Las Palmas puedes sufrir mucho, pero el equipo ha estado de diez. Han peleado y han defendido muy bien. Las Palmas es un equipo que suele generar muchas ocasiones y solamente ha disparado dos veces a portería. Contento por la gente que ha entrado de refresco, que ha aportado mucho. Ahora viene otro hueso duro de roer, pero llegar con estas sensaciones es bueno. Ahora a descansar y a empezar a preparar el partido, pero con la mentalidad de que podemos ganar a cualquiera”.

La aportación de la gente de banquillo

"Han aportado mucho. Con el 0-0 en la segunda parte, hemos ido a por el partido y hemos pasado a línea de tres. Ha surgido efecto y la gente que ha entrado ha aportado mucho, sobre todo en ataque. Hemos podido meter el gol de Isra y, a partir de ahí, obviamente Las Palmas se ha venido arriba y ha metido a gente más ofensiva, pero quitando una o dos acciones no hemos sufrido mucho. Los últimos minutos he decidido volver a la defensa de cuatro y meter a Fabri (Brignani). Aquí todos saben que van a ser importantes, van a haber momentos para todos".

¿Ha pasado la prueba el Castellón ante Las Palmas?

"Las Palmas era un equipo que no había perdido fuera de casa y había encajado solo dos goles. No era casualidad, estaba haciendo las cosas muy bien. Hemos hecho un gran trabajo y hemos planteado un partido muy incómodo a ellos. En todo momento se ha visto que no han estado cómodos. Me voy contento porque ante un rival hemos demostrado que estamos capacitados para competir contra cualquiera y esta liga si no estás enchufado en cada partido se te puede complicar".

La ausencia de Jakobsen y la titularidad de Camara

"Jakobsen acabó con molestias en Andorra, esperamos hasta última hora y ayer todavía tenía alguna molestia. Lo mejor era no arriesgar. Camara ha tenido una ocasión muy clara con la cabeza que no ha entrado, pero tiene algo diferente: lucha, pelea y disputa cada balón. Eso hoy lo ha hecho a la perfección, lástima que no haya podido ver puerta pero el trabajo que ha hecho ha sido muy bueno".

Hoy sí que ha puesto defensa de cuatro, no como contra la Real Sociedad B

"Faltaban diez minutos, pero ha sido sobre todo viendo los cambios que habían hecho Las Palmas. Era previsible que acumularan mucha gente arriba para buscar más centros y era para protegernos ahí. Igual ese cambio hacía que el equipo diera un paso atrás, pero era lo necesario en ese momento".

No piensa en el play-off

"No pensamos más allá del Deportivo, sería un error pensar que vamos a pelear el play-off por estar ahí. Obviamente sería bonito y es lo que queremos, pero ahora viene otro partido muy complicado ante el líder. Lo importante ahora es irnos al parón de Navidad con buenas sensaciones, más allá de buenos resultados, que el equipo siga cuajando buenos encuentros. No tenemos la sensación de que ningún rival ha sido superior a nosotros. Ahora a seguir con esa dinámica".