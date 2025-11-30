La previa: El CD Castellón pasa la prueba del algodón ante la UD Las Palmas en el SkyFi Castalia
Los castellonenses de Pablo Hernández, sextos en la tabla, reciben al tercer clasificado
Los albinegros disponen de todos sus efectivos para afrontar esta interesante jornada
Igual el partido de esta noche en el SkyFi Castalia puede servir para calibrar al CD Castellón a la hora de codearse con los verdaderos pesos pesados de la categoría. La UD Las Palmas es uno de los candidatos para regresar a Primera División y será una buena piedra de toque. Si a los muchachos de Pablo Hernández se les ocurre ganar a un superequipo como el canario, y puede hacerlo perfectamente, la escuadra albinegra se metería de lleno en el pelotón de equipos que se darán codazos por las dos primeras plazas de ascenso directo a la cúspide de este deporte a nivel de España, y también por las otras dos plazas que permiten disputar esos agónicos play-offs de ascenso.
La UD Las Palmas es cuarta en la tabla y el CD Castellón es sexto. Separados por tres puntos, se verán las caras el en fortín albinegro a partir de las 21.00 horas. Mala hora, pero a buen seguro que si Castalia no está lleno faltará poco. Es uno de los mejores duelos que depara esta decimosexta fecha del calendario. Dos equipos que se han visto las caras varias veces en Primera y Segunda División.
Invicto a domicilio
Ojo al dato. El conjunto grancanario se presentará en la capital de la Plana como el único invicto de la categoría: siete desplazamientos, con tres triunfos y cuatro empates. Arrancó los tres puntos en Córdoba (1-3), Leganés y Valladolid (ambos por 0-1). Además, arañó un punto de los campos del Burgos, Granada y Sporting (0-0) y en el feudo del Huesca (1-1).
El SkiFy Castalia del CD Castellón podría haber sido mejor fortín, pero se han dejado escapar 10 puntos tras haber disputado siete encuentros como local. Tres triunfos, dos empates y otras tantas derrotas. Los únicos equipos que salieron vitoriosos del feudo albinegro fueron tanto el Real Valladolid como el Albacete (0-1), ambos perseguidos a balonazos por los castellonenses que, increíblemente, se escaparon vivos.
Novedades
Por segunda semana consecutiva el CD Castellón dispondrá de todos sus efectivos para afrontar esta seria prueba frente a la UD Las Palmas, y tampoco sería de extrañar que el técnico Pablo Hernández repitiera el mismo once que ganó en el campo del Andorra hace ocho días. Tampoco se descarta, como sucede de partido a partido, alguna novedad táctica en la formación inicial.
El conjunto canario de Luis García tiene una baja importante en el lateral izquierdo: el zaragozano Enrique Clemente, lesionado. El que apunta a sustituirse sería Viti, que cambiaría el lateral diestro por el izquierdo, mientras que Marvin Park, que regresa tras cumplir un partido de sanción, podría ocupar el lateral diestro. Jeremía Recoba y Ale García tampoco estarán en esta cita por lesión.
