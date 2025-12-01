CD Castellón | Beñat Gerenabarrena: "Sabemos lo que valemos"

Beñat Gerenabarrena se ha consolidado en el centro del campo del CD Castellón. El joven futbolista vasco fue uno de los protagonistas del triunfo albinegro sobre Las Palmas. Tras la victoria, que afianza al equipo de Pablo Hernández en la zona de play-off, Gere pasó por la zona mixta del SkyFi Castalia.

Estas fueron sus frases más destacadas.

Las frases de Gerenabarrena

"Llevamos toda la semana trabajando a tope para este partido. Sabemos lo que valemos, la confianza que tenemos en nosotros... La gente también ha estado con nosotros y eso ha hecho que tengamos esa energía para llevarnos el partido. Estamos muy contentos".

Gerenabarrena, junto a Doué y Suero, celebra el 1-0. / KMY ROS

"Sabíamos el equipo que venía, las características que tienen y lo buenos que son sus jugadores. Por eso están donde están, pero también confiamos mucho en nosotros, en lo que trabajamos. Creo que todos los jugadores de la plantilla estamos muy metidos, tanto los que juegan más como los que juegan menos, y eso hace que seamos el equipo que somos y estemos en la situación en la que nos encontramos".

"Sabíamos que los teníamos ahí, que podíamos ganar... Es lo importante de que los cambios entren como han entrado y al final nos da la vida a los que hemos trabajado antes. Los que entran, a darlo todo. Es lo importante de un equipo".

"Creo que físicamente estoy muy bien, pero hay que hablar de lo colectivo. Todo el equipo ha estado muy bien, trabajando duro. Creo que todos hemos dejado el 120% como nos ha dicho Pablo, que que hoy había que dar más que el 100%, y creo que lo hemos dado todos y estamos muy contentos".

"(Los aficionados) Están demostrando, no solo hoy sino todos los partidos de esta temporada, que estuvieron increíbles en Andorra y lo han vuelto a hacer en casa. Saben que esto es parte de ellos también, que les agradecemos muchísimo y nada, que sigan con nosotros que les vamos a dar muchas alegrías esta temporada".