Cipenga, convocado para la Copa de África: ¿cuántos partidos se perderá con el Castellón?

El seleccionador de la RD del Congo, Sebastian Desabre, ha dado este martes la lista de 26 jugadores convocados para la Copa de África. Entre ellos se encuentra el extremo del CD Castellón, Brian Cipenga. El torneo africano se disputará en Marruecos entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, por lo que afecta a varias jornadas de Liga. Por ejemplo, el Castellón jugará el lunes 15 en el SkyFi Castalia contra el Mirandés y el domingo 21 de diciembre en Cádiz. El número de partidos del Castellón que se perderá Cipenga depende de la fecha que sea citado.

En enero, en fechas por determinar, tiene hasta tres partidos en fechas que coinciden con la Copa de África: Huesca, Granada y Leganés (en los tres primeros fines de semana del año).Por tanto, se podría perder hasta cinco partidos de Liga, todo dependiendo del papel que realice la RD del Congo.

Según las fuentes consultadas, la normativa FIFA obliga a liberar a los jugadores unos 14 días antes del inicio de una competición continental, aunque en la última cita se pactó una mayor flexibilidad y algunos jugadores se incorporaron más tarde para jugar algún partido más con sus clubs. De hecho, la CAF y las asociaciones europeas están negociando la fecha exacta de liberación.

De esta forma, Pablo Hernández perderá a un jugador muy importante y con unas características únicas en la plantilla por ese desborde que aporta en la banda izquierda. El extremo fue clave en la victoria de este domingo contra Las Palmas dando la asistencia a Isra Suero en el gol de la victoria.