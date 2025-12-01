Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: El CD Castellón se gana el derecho a soñar tras su gran triunfo ante Las Palmas
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En este episodio analizamos el importante triunfo del CD Castellón ante Las Palmas, una victoria que consolida al equipo albinegro en la zona de play-off y refuerza la dinámica positiva bajo la dirección de Pablo Hernández.
El episodio cuenta con las aportaciones de José Luis Gual, Iván Campos, Raúl Tena y Pedro Pino. Además, el analista David Jorques profundiza en los datos del partido y en la comparativa del Castellón con el resto de equipos en la lucha por el ascenso desde la llegada del nuevo técnico.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
- CD Castellón | Brian Cipenga, héroe nacional
- La historia de un error: la destitución 'fantasma' de Pablo Hernández
- Directo | Castellón-Real Sociedad B
- En directo | Castellón-Málaga: A romper la mala racha
- Pablo Hernández, después del triunfo ante la Real Sociedad B: 'Ha sido un partido muy completo hasta el minuto 80
- El Castellón se 'refuerza' a última hora para jugar en Burgos
- El TAS le da un 'fichaje' de invierno al CD Castellón
- En directo | Andorra-Castellón: A superar el frío y seguir escalando en la tabla