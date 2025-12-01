Conexión Orellut: El CD Castellón se gana el derecho a soñar tras su gran triunfo ante Las Palmas

En este episodio analizamos el importante triunfo del CD Castellón ante Las Palmas, una victoria que consolida al equipo albinegro en la zona de play-off y refuerza la dinámica positiva bajo la dirección de Pablo Hernández.

El episodio cuenta con las aportaciones de José Luis Gual, Iván Campos, Raúl Tena y Pedro Pino. Además, el analista David Jorques profundiza en los datos del partido y en la comparativa del Castellón con el resto de equipos en la lucha por el ascenso desde la llegada del nuevo técnico.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.