Fichajes, bajas, traspasos, cesiones, renovaciones... así va el mercado del Castellón

Los albinegros se preparan para su segunda temporada en LaLiga Hypermotion

El CD Castellón se prepara.

BAJAS

  • Gonzalo Crettaz. Acaba contrato y se marcha al NEC Nijmegen de Países Bajos.
  • Gio Zarfino. Acaba contrato.
  • Thomas Van den Belt. Acaba la cesión del Feyenoord, que lo traspasa al Twente de Países Bajos.
  • Sergio Moyita. Acaba contrato.
  • Milos Jojic. Acaba contrato.
  • Jetro Willems. Acaba contrato y se marcha al NEC Nijmegen de Países Bajos.
  • Josep Calavera. Acaba contrato y firma con el CD Tenerife.
  • Juan Escobar. Acaba contrato.

TRASPASOS

  • Raúl Sánchez. Se marcha al Necaxa de México por un millón de euros.

RENOVACIONES

  • Alberto Jiménez. Firma con el Castellón hasta el 2028.
  • Óscar Gil. Firma con el Castellón hasta el 2026.
  • Amir Abedzadeh. Firma con el Castellón hasta el 2027.

CON CONTRATO EN VIGOR

  • Mamadou Traoré
  • Israel Suero
  • Kenneth Mamah
  • Jesús De Miguel
  • Douglas Aurélio
  • Brian Cipenga
  • Salva Ruiz
  • Albert Lottin
  • Awer Mabil
  • Nick Markanich
  • Álex Calatrava
  • Daijiro Chirino
  • Ousmane Camara
  • Jozhua Vertrouwd
  • Gonzalo Pastor

VUELVEN DE CESIÓN

  • David Flakus. Ha estado en el Real Murcia, de Primera Federación.
  • Pere Marco. Ha estado en el Marbella, de Primera Federación.
  • José Albert. Ha estado en la UD Ibiza, de Primera Federación.

ALTAS (LAS INCORPORACIONES)

FICHAJES

  • Pablo Santiago (extremo izquierdo). Llega del Barakaldo.
  • Romain Matthys (portero). Llega del MVV Maastricht de Países Bajos.

CESIONES

  • Beñat Gerenabarrena (centrocampista). Llega a préstamo del Athletic Club.

