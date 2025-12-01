Fichajes, bajas, traspasos, cesiones, renovaciones... así va el mercado del Castellón
Los albinegros se preparan para su segunda temporada en LaLiga Hypermotion
El CD Castellón se prepara.
BAJAS
- Gonzalo Crettaz. Acaba contrato y se marcha al NEC Nijmegen de Países Bajos.
- Gio Zarfino. Acaba contrato.
- Thomas Van den Belt. Acaba la cesión del Feyenoord, que lo traspasa al Twente de Países Bajos.
- Sergio Moyita. Acaba contrato.
- Milos Jojic. Acaba contrato.
- Jetro Willems. Acaba contrato y se marcha al NEC Nijmegen de Países Bajos.
- Josep Calavera. Acaba contrato y firma con el CD Tenerife.
- Juan Escobar. Acaba contrato.
TRASPASOS
- Raúl Sánchez. Se marcha al Necaxa de México por un millón de euros.
RENOVACIONES
- Alberto Jiménez. Firma con el Castellón hasta el 2028.
- Óscar Gil. Firma con el Castellón hasta el 2026.
- Amir Abedzadeh. Firma con el Castellón hasta el 2027.
CON CONTRATO EN VIGOR
- Mamadou Traoré
- Israel Suero
- Kenneth Mamah
- Jesús De Miguel
- Douglas Aurélio
- Brian Cipenga
- Salva Ruiz
- Albert Lottin
- Awer Mabil
- Nick Markanich
- Álex Calatrava
- Daijiro Chirino
- Ousmane Camara
- Jozhua Vertrouwd
- Gonzalo Pastor
VUELVEN DE CESIÓN
- David Flakus. Ha estado en el Real Murcia, de Primera Federación.
- Pere Marco. Ha estado en el Marbella, de Primera Federación.
- José Albert. Ha estado en la UD Ibiza, de Primera Federación.
ALTAS (LAS INCORPORACIONES)
FICHAJES
- Pablo Santiago (extremo izquierdo). Llega del Barakaldo.
- Romain Matthys (portero). Llega del MVV Maastricht de Países Bajos.
CESIONES
- Beñat Gerenabarrena (centrocampista). Llega a préstamo del Athletic Club.
