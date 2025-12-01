Las notables calificaciones en el Castellón-Las Palmas: ¡vota al mejor!
Los albinegros derrotan a los grancanarios con un gol de Isra Suero en el minuto 76
El CD Castellón se ha impuesto a la UD Las Palmas (1-0) y continúa en puestos de promoción de ascenso en un partido en el que fue dominador absoluto y tras el que el equipo de Luis García se queda a tres puntos del ascenso directo. Los albinegros siguen en play-off, sextos.
Aquí las notas de los jugadores del CD Castellón, a juicio de el Periódico Mediterráneo.
El mejor
Lucas Alcázar | 8 |. Fue una victoria muy coral, pero el lateral izquierdo estuvo aun gran nivel.
El resto de los titulares
Matthys | 7 |. Seguro, aunque los grancanarios le generaon menos uys de lo esperado.
Mellot | 7 |. Convincente actuación del francés, si bien con menor peso en el ataque local.
Alberto | 7 |. El ‘ex’ del Tenerife fue un auténtico muro. Decantó de su lado la pelea con Lukovic.
Sienra | 7 |. Regularidad del argentino, muy metido en su papel y sin conceder oportunidades.
Mabil | 7 |. De más a menos, aunque es innegable que el ‘aussie’ está recuperado para la causa.
Gerenabarrena | 6 |. Nuevo paso más adelante del mediocentro cedido por el Athletic, aunque casi la lía.
Diego Barri | 6 |. Otro encomiable ejercicio táctico del 8 del Castellón, que pisó área también.
Pablo Santiago | 7 |. De los principales activos ofensivos en el Castellón del presente, aunque sin acierto.
Cala | 6 |. Uno de los partidos en los que entró con el balón en menos oportunidades.
Camara | 6 |. Siempre en medio de la gresca, lo que distrae fuerzas y energía para otras cosas.
Saliendo desde el banquillo
Cipenga | 7 |. Amenazador.
Doué | 7 |. Férreo.
Suero | 7 |. Resolutivo.
Markanich | 7 |. Peligroso
Brignani | 6 |. Cumplidor.
