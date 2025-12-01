Las notables calificaciones en el Castellón-Las Palmas: ¡vota al mejor!

El CD Castellón se ha impuesto a la UD Las Palmas (1-0) y continúa en puestos de promoción de ascenso en un partido en el que fue dominador absoluto y tras el que el equipo de Luis García se queda a tres puntos del ascenso directo. Los albinegros siguen en play-off, sextos.

Aquí las notas de los jugadores del CD Castellón, a juicio de el Periódico Mediterráneo.

El mejor

Lucas Alcázar | 8 |. Fue una victoria muy coral, pero el lateral izquierdo estuvo aun gran nivel.

El resto de los titulares

Matthys | 7 |. Seguro, aunque los grancanarios le generaon menos uys de lo esperado.

Mellot | 7 |. Convincente actuación del francés, si bien con menor peso en el ataque local.

Alberto | 7 |. El ‘ex’ del Tenerife fue un auténtico muro. Decantó de su lado la pelea con Lukovic.

Sienra | 7 |. Regularidad del argentino, muy metido en su papel y sin conceder oportunidades.

Mabil | 7 |. De más a menos, aunque es innegable que el ‘aussie’ está recuperado para la causa.

Galería: Búscate en la previa del Castellón-Las Palmas /

Gerenabarrena | 6 |. Nuevo paso más adelante del mediocentro cedido por el Athletic, aunque casi la lía.

Diego Barri | 6 |. Otro encomiable ejercicio táctico del 8 del Castellón, que pisó área también.

Pablo Santiago | 7 |. De los principales activos ofensivos en el Castellón del presente, aunque sin acierto.

Cala | 6 |. Uno de los partidos en los que entró con el balón en menos oportunidades.

Camara | 6 |. Siempre en medio de la gresca, lo que distrae fuerzas y energía para otras cosas.

Saliendo desde el banquillo

Cipenga | 7 |. Amenazador.

Doué | 7 |. Férreo.

Suero | 7 |. Resolutivo.

Markanich | 7 |. Peligroso

Brignani | 6 |. Cumplidor.