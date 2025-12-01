Lo que no se vio del Castellón-Las Palmas: Un ‘aperitivo magdalenero’ con las Navidades en el horizonte

Cierre de noviembre... y cierre de la 16ª jornada en LaLiga Hypermotion en el SkyFi Castalia, entre dos equipos con la flecha hacia arriba: CD Castellón y UD Las Palmas.

Noche fría para lo que estamos acostumbrados por aquí, con poco más de 10 grados. Uno de los factores, sin duda, que influyeron en que la afluencia de espectadores estuviera, muchos encuentros ligueros después, ligeramente por debajo de los 10.000 (9.981). Junto, claro, al horario tardío antes de una jornada normal de colegios, trabajos... Lo cual no disuadió a unas decenas de pío píos.

Encuentro ya de noche cerrada, así que volvió a lucir el espectacular juego de luces y sonidos. Uno de los atractivos fue el reparto del álbum y los cromos de LaLiga Hypermotion, que Panini ha vuelto a lanzar esta semana. La venta de la Lotería de Navidad también estuvo activada.

Alberto González y el vicepresidente de la UD Nicolás Ortega escenificaron el protocolario saludo e intercambio de recuerdos.

Las ausencias

Baja, en los grancanarios, de Kirian Rodríguez, un ejemplo de superación al haber vuelto a jugar al fútbol después de superar dos cánceres. Tampoco estuvo, aunque por molestias musculares, Adam Jakobsen. El danés no entró en una convocatoria local donde también se echaba en falta al brasileño Douglas Aurélio y Serpeta.

Pejiño, el extremo izquierdo titular del Las Palmas natural de la población gaditana de Barbate, contó con el apoyo de varios paisanos, ahora afincados en el Grau.

‘La manta la coll...’

El món fester estuvo muy bien representado, con buena parte de la Corte de Honor de la Magdalena: las reinas de las fiestas de Castelló, Clara Sanz y Ana Colón, junto a sus respectivas cortes, las concejalas de Fiestas y Deportes, el presidente de la junta de fiestas y miembros de dicha junta. Además, Clara y Ana hicieron el saque de honor.

Por momentos, el SkyFi Castalia se lanzó a entonar uno de los himnos por excelencia de las fiestas grandes de la capital, que en 2026 se celebrarán relativamente pronto: del 7 al 15 de marzo.

Ahora, a Riazor

El Castellón jugará de domingo a domingo, al visitar, en seis días, al Deportivo en el Abanca Riazor, a partir de las seis y media. Un estadio al que lleva cuatro temporadas seguidas acudiendo. Habrá desplazamiento de la Fedpecas, a pesar de ser uno de los encuentros a mayor distancia del curso.