Amir Abedzadeh y Brian Cipenga inaugurarán el Estadio Movistar LALIGA en Castellón

Fotos, autógrafos, sorteos... Cita especial para la afición del CD Castellón. El Estadio Movistar LALIGA llega este miércoles 3 de diciembre a la capital de la Plana.

El espacio itinerante e interactivo está impulsado conjuntamente por Movistar y LALIGA para ofrecer a los aficionados del fútbol experiencias únicas. En esta ocasión, para los aficionados orelluts. La tienda Movistar de la calle Ruiz Zorrilla nº 6 acogerá esta exposición con entrada totalmente gratuita y con la presencia de dos futbolistas de la primera plantilla.

Los jugadores del Castellón

Los jugadores del CD Castellón, Amir Abedzadeh y Brian Cipenga, serán los encargados de inaugurar el espacio este miércoles 3 a partir de las 17.00 horas en un evento de firmas que durará una hora aproximadamente. Las personas que se acerquen a conocer el espacio podrán compartir un rato con los futbolistas, conseguir sus firmas y fotos, así como participar en el sorteo de camisetas oficiales y entradas para el partido CD Castellón vs Leganés.

Los asistentes podrán, además, participar en diferentes juegos, demostrar sus conocimientos sobre la competición e, incluso, hacerse un tatuaje con el nombre de su jugador favorito. Un evento idóneo para cualquier orellut.