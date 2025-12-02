CD Castellón | Un poco de Suero es mucho

El pie izquierdo de Israel Suero decidió el partido en favor del CD Castellón. Ocurrió el domingo en el SkyFi Castalia, en el apretado duelo contra Las Palmas, pero la frase sirve con él con frecuencia. El talentoso mediapunta zurdo exprime los minutos para ser productivo. Un poco de Suero es mucho.

Así ocurrió en las temporadas anteriores y así está ocurriendo en la presente. El golazo contra Las Palmas no es la primera aparición estelar de Suero, ni será la última. En lo que va de temporada, el madrileño acumula méritos como sustituto. Marcó de penalti el 3-3 que salvó un punto contra el Ceuta, inició la remontada vertiginosa contra el Málaga con una comba perfecta (en el 1-1 de Camara) y estampó su firma en el valioso gol contra Las Palmas. Entre medias, funcionó también como titular, con uno de los goles al filial de la Real Sociedad.

En 490 minutos de Liga, Suero lleva tres goles y todos han valido puntos. Ya suma 20 tantos como albinegro, donde tardó en explotar su talento. En el largo plazo, el misterioso fichaje del madrileño, avalado por el radar de Haralabos Voulgaris, ha sido un acierto.

El descubrimiento

Pocos conocían a Isra Suero cuando llegó al Castellón, en enero del 2023. Tenía 28 años y llevaba desde 2017 en Alemania. Lejísimos quedaba su paso por la cantera del Real Madrid. También las cortas estancias en el Majadahonda y el filial del Rayo Vallecano.

En Alemania, Suero había empezado desde abajo, en equipos como el Eintracht Stadtallendorf y el SV 07 Elversberg, primero en la cuarta división y después en la tercera. El madrileño destacó y el Castellón tuvo que pelear para traerlo de vuelta a España. «Isra ha tenido un rendimiento sobresaliente en los últimos años y lo apreciamos, pero se dirigió a nosotros con el deseo de mudarse a su país», aseguró en su momento Ole Book, director deportivo del conjunto alemán, para justificar la salida del futbolista ante su hinchada.

En su primera media temporada, Suero pasó de puntillas por el Castellón, sin goles ni impacto en 733 minutos de juego. Aparecía en las quinielas de posibles salidas, pero el club siempre lo tuvo claro. Voulgaris mantuvo la apuesta por el jugador, que a partir del segundo curso ha seguido un gran progreso.

Isra Suero, tras marcar el 1-0. / KMY ROS

En la campaña 2023/24, aún en Primera RFEF, Suero dio otro paso adelante. Aprovechó las oportunidades en la Copa del Rey y apareció en momentos clave de la temporada para terminar con seis goles y un ascenso. El curso pasado, en Segunda, fue todavía mejor: el goleador más productivo de la plantilla, con 11 tantos en 2.375 minutos.

De menos a más con Pablo

Además de los números, Suero fue mejorando en continuidad e interpretación del juego. El mediapunta de 31 años inició la Liga con minutos, pero fue perdiendo protagonismo. Tardó en contar para Pablo Hernández, pero cuando el míster le dio carrete, respondió. Tiene uno de los mejores pies de la plantilla y la virtud de ser concreto. Réditos ofensivos que valen mucho: los encontró el Castellón en el infrafútbol alemán, como quien descubre un secreto.