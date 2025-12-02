El dato | ¿Cuál es el resultado más habitual en la historia del CD Castellón?
Se ha repetido en 184 ocasiones, con los albinegros actuando como locales en las principales categorías del fútbol español
El CD Castellón derrotó a Las Palmas el pasado domingo en el SkyFi Castalia, gracias al gol de Israel Suero en el minuto 76.
Ese marcador (1-0) es el que más veces se ha repetido a lo largo de la historia del club castellonense cuando ha jugado como local, tomando como referencia los encuentros disputados en las tres principales categorías del fútbol español (Segunda B o Primera RFEF, Segunda y Primera División).
Así, en estas categorías, el primer 1-0 data del 10 de noviembre de 1940 en Segunda División. El Castellón recibía la visita del Granada y al final la escuadra de la capital de la Plana se impuso por la mínima gracias al solitario gol que anotó Vicente Hernández. El último 1-0 fue el del pasado fin de semana, con Suero, para alcanzar la cifra de 184.
Si el 1-0 es el resultado más repetido a lo largo de la historia del CD Castellón en el fútbol profesional, el segundo más repetido es el 0-0, que se dio en 149 ocasiones. El tercero es el 2-0, que se registró en el marcador en 148 veces. Al contrario, los menos habituales sólo se dieron una vez: 1-6, 0-4, 6-1, 6-4, 3-5, 5-3, 8-0, 8-3, 5-4 y 7-4.
A domicilio
Fuera de casa la situación es muy similar a los registros como local. El equipo albinegro perdió por 1-0 en 176 ocasiones, mientras que el 1-1 se dio en 164 veces, y el 2-0 se ha repetido 135 veces. Los menos frecuentes, dado que solo se dieron una vez, fueron el 0-5, 9-1, 6-2, 5-4, 1-9, 2-5 y el 7-4.
Suscríbete para seguir leyendo
- CD Castellón | Brian Cipenga, héroe nacional
- La historia de un error: la destitución 'fantasma' de Pablo Hernández
- Directo | Castellón-Real Sociedad B
- En directo | Castellón-Málaga: A romper la mala racha
- Pablo Hernández, después del triunfo ante la Real Sociedad B: 'Ha sido un partido muy completo hasta el minuto 80
- Pablo Hernández, después del triunfo ante Las Palmas: 'Podemos ganar a cualquiera
- El Castellón se 'refuerza' a última hora para jugar en Burgos
- El TAS le da un 'fichaje' de invierno al CD Castellón