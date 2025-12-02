El dato | ¿Cuál es el resultado más habitual en la historia del CD Castellón?

El CD Castellón derrotó a Las Palmas el pasado domingo en el SkyFi Castalia, gracias al gol de Israel Suero en el minuto 76.

Ese marcador (1-0) es el que más veces se ha repetido a lo largo de la historia del club castellonense cuando ha jugado como local, tomando como referencia los encuentros disputados en las tres principales categorías del fútbol español (Segunda B o Primera RFEF, Segunda y Primera División).

Así, en estas categorías, el primer 1-0 data del 10 de noviembre de 1940 en Segunda División. El Castellón recibía la visita del Granada y al final la escuadra de la capital de la Plana se impuso por la mínima gracias al solitario gol que anotó Vicente Hernández. El último 1-0 fue el del pasado fin de semana, con Suero, para alcanzar la cifra de 184.

Si el 1-0 es el resultado más repetido a lo largo de la historia del CD Castellón en el fútbol profesional, el segundo más repetido es el 0-0, que se dio en 149 ocasiones. El tercero es el 2-0, que se registró en el marcador en 148 veces. Al contrario, los menos habituales sólo se dieron una vez: 1-6, 0-4, 6-1, 6-4, 3-5, 5-3, 8-0, 8-3, 5-4 y 7-4.

A domicilio

Fuera de casa la situación es muy similar a los registros como local. El equipo albinegro perdió por 1-0 en 176 ocasiones, mientras que el 1-1 se dio en 164 veces, y el 2-0 se ha repetido 135 veces. Los menos frecuentes, dado que solo se dieron una vez, fueron el 0-5, 9-1, 6-2, 5-4, 1-9, 2-5 y el 7-4.