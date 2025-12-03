Castellón | Baño de masas de Cipenga y Abedzadeh

El CD Castellón suma tres victorias consecutivas y se ha asentado en la sexta posición, en zona de play-off. Y este domingo visita al RC Deportivo en A Coruña, el líder, en un estadio de Riazor maldito para los albinegros.

Por eso, actos como el que en la tarde de este miércoles ha tenido lugar en la tienda Movistar de la calle Ruiz Zorrilla de la capital de la Plana, son bienvenidos para los aficionados albinegros, especialmente los más jóvenes.

El Estadio Movistar LALIGA hizo escala este miércoles, 3 de diciembre del 2025, en Castellón, donde se convirtió en el gran punto de encuentro para la afición orellut. El espacio itinerante e interactivo, impulsado por Movistar y LALIGA, abrió sus puertas en la tienda Movistar del número 6 de la calle Ruiz Zorrilla, que ha acogido el evento con entrada gratuita.

Los reclamos

La inauguración estuvo protagonizada por dos jugadores del CD Castellón, Amir Abedzadeh y Brian Cipenga, quienes desde las 17.00 horas han participado en un evento de firmas que se ha prolongado durante aproximadamente una hora.

Decenas de seguidores se acercaron para conocer el espacio, compartir un rato con los futbolistas, conseguir autógrafos y hacerse fotos, además de participar en el sorteo de camisetas oficiales y entradas para el encuentro entre el CD Castellón y el CD Leganés.

La jornada estuvo acompañada de múltiples actividades: juegos interactivos, pruebas de conocimientos sobre la competición e incluso un rincón donde los más atrevidos pudieron hacerse tatuajes temporales con el nombre de su jugador favorito.

Una cita que convirtió la tienda Movistar en una auténtica fiesta albinegra y que dejó un grato recuerdo entre la afición.