CD Castellón | La transformación del fútbol de Brian Cipenga, de 'bonito' a 'bueno'

En el fútbol hay muchos extremos bonitos, pero menos realmente buenos. Unos y otros son verticales, creativos y espectaculares. La diferencia radica en la productividad. No es tanto el cómo sino el cuándo y el para qué, y Brian Cipenga, el atacante orellut, ha dado esta temporada ese salto de calidad, aumentando el valor de su producción. Lleva tres tantos y tres pases de gol y todos ellos han servido para abrir el marcador del CD Castellón.

El último zarpazo lo dio el domingo en el SkyFi Castalia. Cipenga trenzó con Suero una jugada letal que desembocó en el 1-0 de los albinegros. También en casa dio Cipenga el pase de gol que iluminó al camino hacia el triunfo contra el Sporting. En aquella ocasión, el 1-0 lo anotó Jakobsen. La tercera asistencia de Cipenga en este curso la aprovechó Sienra contra el Ceuta. En aquella ocasión no fue el primer gol del partido, pero sí el primero de los orelluts (1-1). Goles que pesan.

Goles tempraneros

Además, los tres goles que ha marcado Cipenga esta temporada abrieron el marcador. Así ocurrió en casa contra el Real Zaragoza y a domicilio en Córdoba y Leganés. La secuencia explica el cambio de rol que ha experimentado el jugador después de una temporada de aterrizaje y adaptación.

Pablo Hernández saluda a Brian Cipenga, en el SkyFi Castalia. / ERIK PRADAS

Porque el extremo llegó al Castellón en el verano de 2024, y le costó. Brian Kibambe Cipenga nació hace 27 años en la República Democrática del Congo, pero emigró muy joven a Portugal, donde pasó por las categorías de base del Boavista y después por una serie de clubs de rango inferior. No alcanzó el fútbol profesional (Segunda portuguesa hasta los 25 años) y el Castellón descubrió en el Paços de Ferreira un diamante por pulir. Eso hizo.

En Castellón, donde cada futbolista sigue planes personalizados para desarrollar todas sus capacidades, Cipenga se aplicó para aprender conceptos futbolísticos que le ayudaran a tomar mejores decisiones y encajar en la dinámica grupal de un equipo. También ha añadido al cóctel compromiso defensivo. Y todo ese trabajo se ha traducido, con el paso del tiempo, en réditos individuales y colectivos.

Renovación y Copa de África

En los últimos meses, por todo ello, Cipenga está en el escaparate. Termina contrato en el próximo mes de junio y su futuro es aún un interrogante. Por el camino ha debutado y se ha afianzado en la selección de la RD del Congo, un hecho que ha propiciado su ausencia en varios partidos del Castellón, que lo volverá a perder en breve. Cipenga ha sido citado para la Copa de África que comienza el 21 de diciembre. De momento, jugará el domingo contra el Deportivo.