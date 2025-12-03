Riazor, la última frontera por conquistar del Castellón: ¿por qué?

RCD Deportivo y CD Castellón han avivado su rivalidad, hasta convertirla en un pequeño clásico.

Es la cuarta temporada consecutiva en la que coruñeses y albinegros se ven las caras, algo que los orelluts no comparten con ningún otro equipo. Una semifinal por el ascenso a Segunda División, una eliminatoria de campeones de Primera Federación ya con el ascenso bajo el plazo, un primer cara a cara en LaLiga Hypermotion... y ahora, otro, con ambos en la parte alta de la clasificación. ¿Será el último? El próximo, ¿en Segunda o en LaLiga EA Sports?

Lo cierto es que esta secuencia vigente confirma que A Coruña no es una plaza favorable al Castellón. Tres visitas, tres derrotas.

Las tres últimas decepciones

En esa semifinal de la promoción de ascenso, en junio del 2023, victoria herculina por 1-0, con tanto de Max Svensson. El 4-3 de la vuelta, en la prórroga, afortunadamente, convirtió en esta derrota en algo menos indolora. Al año siguiente, Depor y Castellón peleaban por el honorífico título de mejor equipo de Primera Federación. En mayo del 2024, de nuevo la ida en Riazor; y pese a que Douglas Aurélio adelantó a los de Dick Schreuder, Lucas Pérez y Pablo Martínez lo voltearon en el segundo acto (2-1). En el SkyFi Castalia, los coruñeses golpearon de nuevo. Y la pasada campaña, eso sí, la bofetada. De nuevo Douglas colocó el 0-1 en Riazor, pero la reacción gallega fue mayór y más furibunda: 5-1, con los cinco tantos recibidos entre el minuto 39 del primer acto y el siete del segundo (doblete de David Mella, más dianas de Diego Villares, Iván Barbero y Yeremay Hernández).

Galería | Las mejores imágenes del Castellón-Deportivo /

¿Adiós a la racha?

El Castellón regresa este domingo, 7 de diciembre del 2025, a partir de las 18.30 horas, a A Coruña (Abanca Riazor), donde había jugado por última vez contra el Deportivo en Segunda División, antes de la visita de diciembre del 2024, en 1989. Los precedentes (apenas tres victorias albinegras en 29 duelos a domicilio) subrayan la dificultad de un enfrentamiento que ha dejado, a lo largo de las décadas, un reguero de historias, personajes y escenas.

Pincha aquí para conocerlas, de la mano de Ahiscas.