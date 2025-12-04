El CD Castellón intenta minimizar el impacto de la Copa de África

El CD Castellón quiere minimizar el impacto de la Copa de África. El club orellut negocia con la federación de la RD Congo para que Brian Cipenga se incorpore más tarde a la concentración de su selección, y que el extremo solo se pierda un partido de Liga antes de la disputa del torneo.

Cipenga está citado para sumarse a la convocatoria de su selección el domingo 14 de diciembre, con lo que se perdería el encuentro de la jornada 18 ante el Mirandés que disputa el Castellón como local el lunes 15, además del que jugará en Cádiz el día 21 de ese mismo mes. En caso de incorporarse el día 16, podría jugar al menos contra el Mirandés.

Más partidos

Sea como fuere, el número de partidos del Castellón que Cipenga se pierda dependerá también del devenir de su selección en la competición. La RD del Congo se medirá en la fase de grupos de la Copa África a Benín, Senegal y Botsuana. La primera jornada la disputará el 23 de diciembre, la segunda el día 27 y la tercera el 30.

En ese sentido, este jueves se confirmó el Castellón-Huesca para el sábado 3 de enero (16.15 horas, SkyFi Castalia). Justo ese día comenzarán los octavos de final en la Copa de África. Después, los cuartos serán los días 9 y 10, las semifinales el 14 y la gran final el domingo 18.