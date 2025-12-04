CD Castellón | Jeremy Mellot: "El Dépor es el mejor equipo de esta temporada"

Jeremy Mellot, baluarte defensivo del CD Castellón, ha comparecido este jueves en la sala de prensa del SkyFi Castalia, en la antesala de la visita de los albinegros a Riazor, donde se enfrentarán al líder de la categoría, el Deportivo de la Coruña.

El próximo rival

"Será un partido muy dificil. El Deportivo para mí es el mejor equipo de esta temporada. Aunque también nosotros estamos a un buen nivel y seguro que va a ser un partido dificil también para ellos".

Los albinegros Cala, Suero y Mellot, antes del lanzamiento de una falta en el Castellón-Málaga. / ERIK PRADAS

"El Dépor tiene jugadores muy fuertes en la parte ofensiva, pero nosotros hemos hecho una buena semana de trabajo y vamos a intentar ganar"

¿En qué ha mejorado el equipo?

"Tenemos la confianza del cuerpo técnico, todo el mundo trabaja bien y juntos somos un equipo fuerte"

"La temporada es muy larga. Al final nosotros vamos partido a partido porque en esta categoría puedes ser el primero a final de dicimebre y a final de enero estar muy lejos. Es una Liga muy difícil y muy larga".

¿Es el Castellón como esperaba antes de venir?

"El Castellón es un equipo le gusta la pelota, jugar corto, la posesión... y a mí me gusta todo eso también. Empezar la Ligafue un poco dificil, pero poco a poco nuestro nivel es más alto. Somos un equipo fuerte, difícil de ganar".

La conexión con Alberto y el reencuentro

"Alberto siempre ha dado un nivel alto. Aquí (en Castellón) es aún mejor jugador (que en Tenerife) porque juega todos los partidos. Es un jugador importante... con la pelota, gana duelos... Ahora estamos juntos y fuertes los dos".

El secreto de la regularidad

"La comida del McDonalds (bromea). Tengo la suerte de mi cuerpo... Y luego todos los entrenamientos, cuidarte, la comida, la siesta, el descanso... Pero en el fútbol hay que ir día a día porque el futuro no lo puedes saber".