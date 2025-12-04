Conexión Orellut: Álex Calatrava y su apuesta por un Castellón que mire 'hacia arriba'

En el nuevo episodio del podcast Conexión Orellut de Mediterráneo, José Luis Gual habla con Álex Calatrava, jugador franquicia del CD Castellón, quien repasa su trayectoria desde sus inicios en el Barça y el Atlético de Madrid hasta su papel clave en el actual proyecto albinegro.

Calatrava analiza el rendimiento del equipo, la exigencia física y mental tras el cambio de entrenador y la responsabilidad que asume tras renovar hasta 2029, en un contexto marcado por su creciente valor de mercado. También subraya la importancia del próximo duelo ante el Deportivo de La Coruña.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.