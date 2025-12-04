El obligado movimiento del Castellón en el mercado de invierno sería...

El mercado de invierno ya asoma en el horizonte del CD Castellón. Y uno de los movimientos obligados apunta a la portería.

El club sondea el mercado de porteros ante la previsible marcha de Amir Abedzadeh, relegado al papel de suplente por Romain Matthys y sin la Copa del Rey ya para probar su valía debajo de los palos.

El internacional iraní, de 32 años cumplidos en abril, fue fichado a raíz del ascenso de los albinegros a Segunda. Tenía más de 60 encuentros en la categoría de plata del fútbol español a sus espaldas, gracias a sus dos campañas en la Ponferradina (2021 a 2023). Vivió un primer curso a la sombra de Gonzalo Crettaz, pero la marcha del hispano-argentino al NEC Nijmegen de Dick Schreuder le colocaba, en teoría, en igualdad de condiciones con el belga. Por ello, a pesar de sus apenas cinco apariciones (tres ligueras y dos coperas), renovó en junio hasta 2027.

Nueva percepción

Seis meses después, su situación ha cambiado. Titular en las cuatro primeras jornadas, debido a los problemas físicos de Matthys, desde el 5 de septiembre solo defendió el marco del Castellón en la aciaga noche copera en Lebrija.

El portero Amir firmando autógrafos a los jóvenes aficionados albinegros en Teruel. / Juan Francisco Roca

Según ha podido conocer Mediterráneo, Abedzadeh ya ha trasladado al club su inquietud ante la falta de oportunidades y la intención de buscar acomodo en un equipo en el que pueda tener los minutos de los que aquí no dispone. En temporada y media, no llega a los 1.000 minutos defendiendo la portería albinegra, en una decena de compromisos oficiales, lo cual no colma al persa.

Mundialista en dos ocasiones

Internacional absoluto y presente en los Mundiales de 2018 y 2022, Amir cree que todavía tiene mucha carrera por delante. Además de haber militado en importantes clubs de Irán (Persépolis y Rah Ahan), también lo ha hecho en Inglaterra (Tottenham y Brentford), Estados Unidos(Orange County) y Portugal (Barreirense y Marítimo de Funchal).

¿De dónde vendría sus sustituto?

La dirección deportiva ya se ha puesto manos a la obra. A menos de un mes de que vuelva a alzarse el telón, ha iniciado el estudio de las opciones para cubrir el puesto que dejaría Amir, muy bien valorado de puertas en el SkyFi Castalia para adentro debido a su ética de trabajo, aportación al vestuario pese a no haber jugado demasiado y a su implicación fuera de toda duda. Una de las vías que aparece es el préstamo, por parte de un equipo de LaLiga EA Sports, con el fin de que Matthys tenga una competencia de nivel.

Habrá más movimientos (ahí están los precedentes con Haralabos Voulgaris), pero reforzar la portería apunta a ser ineludible.