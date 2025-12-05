El CD Castellón convoca a sus accionistas el 7 de enero

El CD Castellón ha convocado a sus accionistas para la próxima Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la capital de la Plana, en la sede corporativa de Banca Cooperativa Cajamar, el miércoles 7 de enero de 2026, a las 12.00 horas.

El club pone a disposición de los accionistas el siguiente correo electrónico para realizar consultas relacionadas con su condición de accionista (accionistas@cdcastellon.com). Cualquier consulta debe incluir la identificación adecuada del accionista y sus acciones.

Además, a partir del jueves 18 de diciembre se pondrá a disposición de los accionistas el enlace con el que podrán registrar su acceso para el día señalado y descargar la documentación oportuna.

El orden del día

En el orden del día, además de aprobar las cuentas del pasado ejercicio y el presupuesto del presente, están previstas una nueva ampliación de capital, así como una conversión de crédito, tal y como ocurriera en las citas anteriores. Estas operaciones, con el músculo financiero de Bob Voulgaris, son fundamentales para la estabilidad financiera de la entidad y el crecimiento sostenible de la misma, además de para crecer en aspectos como el límite salarial de la Liga.