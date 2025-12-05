CD Castellón | Entrevista a Álex Calatrava: "Me he dado cuenta de que no todo depende de un solo jugador"

Álex Calatrava, futbolista del CD Castellón, es el protagonista del nuevo episodio de Conexión Orellut, el podcast de José Luis Gual en el periódico Mediterráneo.

Estas son algunas de sus intervenciones más destacadas.

El momento del equipo

"Esperemos que haya mejores momentos aún, pero creo que ahora mismo es el mejor momento de la temporada y desde que estoy aquí uno de los mejores momentos que estamos viviendo en Castalia".

El próximo partido contra el Dépor

"Sabemos que es un partido difícil contra un rival que al final está demostrando el nivel que tiene. Está haciendo las cosas muy bien, pero creo que nosotros también hemos demostrado esta misma semana contra Las Palmas, un equipo que está ahí arriba en la parte alta, que podemos competir contra cualquiera. Estamos ilusionados e iremos con las mismas ganas que hemos ido a todos los partidos".

El valor de la victoria contra Las Palmas

"Creo que sorprendió un poco porque al final estábamos siendo un poco irregulares. El comienzo de temporada fue un poco complicado, duro, pero creo que hemos demostrado que podemos pelear contra cualquiera y que vamos a ser el equipo que llevamos intentando ser desde que yo estoy aquí, por ejemplo, y que vamos a pelear".

Progreso desde que llegó al Castellón

"Es verdad que ahora estoy más enfocado en hacer bien las cosas, en estar centrado en esto del fútbol, en ser un profesional en todos los sentidos y creo que el Castellón me ha ayudado a eso y yo estoy intentando devolver en el campo todo lo que me está ayudando el Castellón ".

"Es el sueño que tienes, pero cuando lo tienes al final valoras más lo que te ha costado llegar hasta aquí. Eso también me ha ayudado a disfrutarlo, a tener los pies en la tierra y saber todo lo que he hecho para llegar hasta aquí.

Los orígenes

"A los cuatro años o así ya estaba ahí intentándolo, peleándome con mi padre. Al final también jugaba fútbol y siempre le ha gustado y siempre me ha llevado a entrenar, a jugar a todos lados y desde bien pequeñito en la Damm, que tenía una escuela así para niños pequeños y tal".

El mediapunta albinegro, Álex Calatrava, antes de botar un córner en el SkyFi Castalia. / KMY ROS

"Era tirillas. Siempre he sido de los pequeñitos de la clase. Al final he tenido que jugar con otras cosas que no fuese la altura y el físico.

"Después me fichó el Barça. Era como un sueño. En el momento tienes esa sensación... que dices, ostras, estoy en el Barça. Luego lo ves desde lejos y dices, "buah, pues no te quedaba para llegar", pero al final cuando eres pequeño pues te hace ilusión".

La llegada al Castellón

"Apareció el Castellón ya con la pretemporada empezada, a mediados de julio. Me llama un día mi representante y me dice que nos vamos para Castellón y pues nos fuimos para Castellón".

"Me sorprendió porque, cuando vienes de Primera RFEF y parece que no has hecho un año espectacular, es difícil. No lo esperaba, pero sabía que si me daba la oportunidad yo podía demostrar que podía estar aquí".

Los comienzos con Dick Schreuder

"Fueron un poco duros, la verdad porque yo venía de un ritmo y claro, igualmente no sabía tampoco muy bien dónde iba a jugar, dónde iba a estar y de repente te presentas aquí en Castellón con Dick y es una locura todo. Las primeras semanas fueron duras, no solo físicamente, también mentalmente, porque era aguantar, intentar aprender... Al final el inglés tenía lo básico y bueno, dentro de eso te ayudaban mucho".

"Las primeras semanas yo pensaba en aguantar y aguantar, en que el físico me aguantara y luego ya veríamos".

"Nunca he sufrido tanto como ese año en pretemporada. Luego es verdad que durante el año también te exigía físicamente, te exprimía al máximo, que a mí me vino muy bien porque conseguí adaptarme y ahí me mantuve. Creo que ese puntito que me dio físicamente y mentalmente, el decir 'puedo aguantar' también me ayudó a adaptarme más rápido".

Calatrava y Raúl Sánchez celebran un gol del CD Castellón. / KMY ROS

Aspectos futbolísticos

"Cuando hay un mediapunta en el otro lado a mí me ayuda más que cuando jugamos solo con uno".

"¿Qué ha cambiado ahora? La mentalidad. Los jugadores los veo como más sueltos. Creo que hay una rivalidad que está siendo bonita. Porque al final cuando ganas es todo más fácil. Yo creo que también hemos implantado un poco la idea de Pablo y la estamos llevando a cabo y creo que estamos todos remando en la misma dirección".

La renovación

"Fue un verano largo. Yo creo que venían los equipos y a mí me sorprendió. Quieras o no, la ilusión de cualquiera es seguir creciendo, jugar en un equipo más grande, jugar en Primera... porque al final es para vivir de esto, ¿no? Fue un verano raro que no esperaba vivir todavía. Fue una situación complicada porque yo no esperaba tener que estar preguntando, "Oye, ¿qué pasa hoy? Oye, ¿qué, tenemos algo? Oye, ¿ha salido algo nuevo o qué está pasando?""

"Bob (Voulgaris) me dijo que me iba a dar esa confianza, con la renovación, para que viera que ellos estaban muy contentos con mi trabajo, con todo lo que había hecho. Al final, hablando con mi familia, con mis amigos y todo, pues decidimos que era lo mejor y aquí estoy y no me arrepiento. Estoy encantado y orgulloso de estar aquí".

La responsabilidad

"Quizá al principio de temporada me presioné demasiado, pero cada uno tiene su función en el campo y no hay que hacer ni más ni menos. Me he ido dando cuenta, con el paso del tiempo, que no todo depende de un solo jugador".

"Al principio tenía esa presión de que si las cosas iban bien recaían sobre ti, pero claro, si las cosas iban mal pues también recaían sobre ti".

"En realidad nadie te está exigiendo que te metas esa presión, pero te lo exiges por cómo ha apostado el club por ti, te exiges dar el máximo y crees que tienes esa presión".

"Este año eso me ha pesado un poco, pero ahora ya me voy encontrando mejor y me estoy soltando un poquito más".

El Castellón con Pablo Hernández

"Él intenta transmitir la idea y lo que siente. A lo mejor no es un entrenador tan expresivo o tan cercano como otros, pero al final sabes lo que quiere y yo creo que con eso nos sirve".

"También eso ha sido un poco la clave, que al final va dentro de esa manera de expresarse que a lo mejor habla menos o dice las cosas más concretas. El mensaje es directo y conciso, aunque sea a su manera".

Álex Calatrava, en las instalaciones del periódico Mediterráneo. / Toni Losas

"Al final es sentir que sabes lo que estás haciendo, que tienes una idea y que vas con esa idea a muerte".

"También hemos cambiado un poco de jugar de línea de cuatro, línea de cinco... pero creo que es más la idea de ir hacia adelante, de ir a por el partido, que aquí no te espera nadie. Ahora ese puntito que hemos dado de ir hacia adelante, de ser un equipo otra vez atrevido, con balón, valientes".

"Creo que era lo que nos faltaba, ese puntito de ser más valientes, de ir hacia delante, de jugar con el balón".