CD Castellón | Pablo Hernández: "El Dépor es el rival a batir"

El CD Castellón, que consolidó su posición de play-off ganando a Las Palmas en el SkyFi Castalia, visita este domingo al Deportivo de la Coruña, líder de Segunda. Pablo Hernández, entrenador de los orelluts, ha comparecido este viernes en sala de prensa.

El próximo partido

"No es un partido muy diferente al resto. Sabemos que tenemos delante a un rival llamado a estar arriba, a pelear por subir a Primera División. Está haciendo muy bien las cosas y ahora mismo se puede decir que es el rival a batir. Pero, más allá de eso, son tres puntos igual de importantes que cualquier otro partido. Jugamos otra vez fuera de casa y queremos volver a conseguir un buen resultado lejos de nuestro estadio, mantener la dinámica que traemos y competir al mejor nivel".

"El Deportivo llega con cinco victorias consecutivas y no ha perdido en su campo, pero las estadísticas también están para romperse, como hicimos el otro día con Las Palmas, que tampoco había perdido fuera y fuimos capaces de ganarles. Así que lo preparamos como cualquier otro encuentro: estudiando al rival, entrenando bien, con todos enchufados y con ganas de que llegue el domingo".

"Es cierto que los últimos antecedentes invitan a pensar en un partido de muchos goles, muy abierto, pero creo que el Dépor ha cambiado un poco. Con Antonio Hidalgo es un equipo que defiende bien, que encaja muy poco, creo que es el segundo menos goleado de la liga. Todos conocemos su potencial, sobre todo arriba, donde tienen jugadores diferenciales. Transitan muy bien y con espacios son muy peligrosos. Tendremos que estar muy atentos a las transiciones y a las pérdidas cuando tengamos el balón, porque ahí son determinantes. Aun así, vamos con toda la confianza del mundo, sabiendo que si estamos al cien por cien podemos competir contra cualquiera. Espero que mantengamos el nivel de competitividad que mostramos contra Las Palmas, porque eso nos acercará mucho a un buen resultado".

El momento del Castellón

"Veo muy bien al equipo, tanto a los que están participando como a los que no. Están entrenando a un nivel muy alto. Para mí lo más importante, más allá de atacar o defender bien, es que estamos compitiendo muy bien. Estamos sabiendo qué hacer en cada momento, muy atentos a las segundas jugadas, que muchas veces no se valoran lo suficiente y que marcan la diferencia entre poder atacar o verte obligado a defender. En ese aspecto hemos dado un paso adelante y queremos mantenerlo".

"Con el nivel de exigencia, concentración y actitud que estamos teniendo, si seguimos corriendo como estamos corriendo, eso siempre te acerca al buen resultado. Y con balón ya hemos demostrado que somos un equipo que sabe lo que quiere y que intenta ser protagonista. Si sumamos todo eso, estaremos más cerca de ganar. Luego, obviamente, hay un rival y circunstancias, pero esa base siempre te acerca a conseguir resultados".

"Creo que es pronto para hablar de objetivos. Más allá de eso, ganar partidos así te ayuda a creerte que puedes competir contra cualquiera. El Deportivo, si no es el mejor, es uno de los mejores equipos de la categoría, y competir contra un equipo así y poder ganarle significaría que, haciendo bien las cosas y dando el cien por cien, podemos enfrentarnos a cualquier rival. Pero esta liga es muy larga y muy exigente; si sacas un poco el pecho, te lo hunden rápido. Hay que ir paso a paso y, desde ahí, afrontar el partido con confianza y con la intención de ganarlo, como siempre hacemos.

"Desde el primer día vine convencido de que podíamos hacer un gran trabajo, ayudar al equipo a sacar resultados y crecer. También ayudar a cada jugador a mejorar individualmente. Si eso se traduce en resultados, todo fluye mucho mejor. Confiaba en el trabajo porque sabía que podía aportar cosas y que los jugadores estaban predispuestos y con ganas de darle la vuelta a la situación. Desde el primer día me lo pusieron muy fácil. Espero seguir en esta línea, seguir mejorando —porque aún tenemos margen— y que esto nos siga ayudando a conseguir buenos resultados, como hasta ahora".