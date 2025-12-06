El árbitro del Deportivo-Castellón, sus partidos dirigidos al conjunto albinegro y el último precedente en Riazor

El CD Castellón y el Deportivo de la Coruña están viviendo caminos paraleros durante las últimas temporadas. Hace tres cursos disputaron la épica eliminatoria del Castellón con pase en la prórroga para el conjunto orellut. Hace dos cursos subieron de la mano a Segunda División. Hace una temporada lograron la permanencia y este año ambos ocupan puestos de promoción, siendo líderes los de Riazor mientras que los albinegros son sextos con 25 puntos, a siete del Depor.

Un señor partidazo entre dos equipos. Los de Pablo Hernández se han desplazado este domingo hasta tierras gallegas para disputar un bonito y a la vez complicado encuentro. Antes, durante la mañana de este sábado han realizado la última sesión de entrenamiento en Castellón.

Quién es el árbitro

El encargado de impartir justicia será Manuel Jesús Orellana Cid, del Comité Andaluz y en el VAR estará Oliver de la Fuente. Un árbitro que solo ha arbitrado un partido al Castellón esta temporada, el 0-1 ante el Valladolid en la segunda jornada con gol de Latasa. El curso pasado, el 22 de diciembre, también arbitró el Castellón-Elche con victoria por 0-2 para los ilicitanos. Sí que logró una victoria el Castellón con Manuel Jesús el pasado curso ante el Zaragoza por 0-2. El cuarto encuentro que arbitró la pasada temporada fue el Castellón-Racing (0-1). Además, fue el árbitro del partido de ida en la final del play-off entre el Castellón y el Alcorcón.

Por el contrario, no ha arbitrado al Depor esta temporada y el curso pasado perdió los tres que le arbitró.

El resultado del pasado curso, con hambre de revancha

El Castellón buscará vengarse de la dura derrota del pasado curso por 5-1, también en diciembre, pero el día 19. Douglas adelantó a los albinegros pero un doblete de Mella y un tanto de Villares anotó el tercero antes del descanso. Barbero y Yeremay sentenciaron. En la vuelta, firmaron un 2-2 en un partido muy atractivo, con goles de Suero y Jozhua.